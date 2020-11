Lösung für das Polit-Forum – Käfigturm erhält einen Lift Das Polit-Forum Bern bleibt am angestammten Ort: Das historische Gebäude wird behindertengerecht. Nötig war ein Einlenken der Denkmalpflege. Simon Wälti

Im Innern des Gebäudes direkt neben dem eigentlichen Turm soll ein Lift eingebaut werden. Damit wird das ehemalige Gefängnis rollstuhlgängig. Foto: Adrian Moser

Der Käfigturm ist ein Baudenkmal ersten Ranges und eines der Wahrzeichen der Berner Altstadt. Seit 40 Jahren ist im ehemaligen Gefängnis das Polit-Forum untergebracht, welches sich das Ziel gesetzt hat, die Demokratie zu beleben und den Zusammenhalt zu stärken. Doch die Institution war infrage gestellt. Der Bund zog sich zurück, und die vielen Treppen waren von jeher ein Problem.

Noch im Januar schrieb der Gemeinderat, dass der Verbleib des im Turm eingemieteten Polit-Forums «keine Option» sei. Grund dafür sei, dass die Räume nicht rollstuhlgängig gemacht werden könnten. Nun wurde mit der Denkmalpflege ein Ausweg gefunden.

«Ein Verbleib des Polit-Forums im Käfigturm war immer die bevorzugte Lösung», sagt Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL). Er präsidiert auch den Trägerverein, in dem Stadt, Kanton, Burgergemeinde und die beiden Landeskirchen zusammengeschlossen sind. Als Pluspunkte nennt von Graffenried die zentrale Lage und die Nähe zum Bundeshaus.

«Ein Verbleib des Polit-Forums im Käfigturm war immer die bevorzugte Lösung.» Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL)

Kosten von 1,2 Millionen

Im historischen Gebäude, das dem Kanton gehört, wird eine Liftanlage eingebaut. Zudem wird es eine behindertengerechte Toilettenanlage geben. Der dafür nötige Kredit, der in der laufenden Session des Grossen Rates behandelt wird, beläuft sich auf 1,2 Millionen Franken.

«Die Eingriffe in die historische Substanz sind aus Fachsicht verantwortbar.» Denkmalpfleger Jean-Daniel Gross

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie sei als «Bestvariante» ein Standort im «Annexbau» – also nicht im eigentlichen Turm – ermittelt worden, sagt der städtische Denkmalpfleger Jean-Daniel Gross. «Dies bedingt eine gewisse Kompromissbereitschaft von allen Seiten», sagt Gross. «Die Eingriffe in die historische Substanz sind aus Fachsicht aber verantwortbar.»

Der Lift wird von der Fussgängerpassage bis ins vierte Obergeschoss führen. Gemäss den Unterlagen gibt es Veränderungen am Gefängnisanbau aus dem 17. Jahrhundert sowie dem rund hundert Jahre alten Treppenhaus, während der Kern des Käfigturms unverändert bleibt. Der aus dem 13. Jahrhundert stammende Turm wurde 1643 vollständig neu aufgebaut.

«Trumpf für das Forum»

Das Polit-Forum Bern – die Mieterin des Käfigturms - bleibt damit am angestammten Ort. Noch im letzten Winter dachten die Träger über einen Umzug ins Kornhaus nach. Thomas Göttin, der Leiter des Polit-Forums, begrüsst die Standortsicherheit. «Das ist für uns eine sehr erfreuliche Nachricht und zeigt die Bereitschaft von allen, ein historisches Gebäude auch in Zukunft öffentlich zu nutzen.» Dass ein ehemaliges Gefängnis zu einem inklusiven Ort werde, sei «ein Trumpf für das Forum.»

Das Polit-Forum Bern gilt als wichtige Plattform der Bundesstadt für Debatten und Dialoge. 2019 zählte das Forum mehr als 15’000 Besuchende.

Finanzierung noch offen

Für die Erneuerung der Finanzierung ab 2022 sind Entscheide der Trägerschaft nötig. Der Bund zog sich zurück, erfüllt aber noch den Mietvertrag bis September 2021. Derzeit erarbeitet das Polit-Forum verschiedene Budgetvarianten. «Wir müssen uns auch Varianten mit reduziertem Budget überlegen», sagt Göttin.

Stadtpräsident Alec von Graffenried hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass der Bund auf seinen Ausstieg zurückkommt. Man habe ein grosses Interesse daran, dass auch der Bund im Polit-Forum involviert sei, sodass alle drei staatlichen Ebenen vertreten seien. «Wir würden uns über einen Beitritt des Bundes zur Trägerschaft freuen.»

Steigt nun die Miete?

Die Miete beträgt derzeit gut 12’000 Franken pro Monat. Eine Erhöhung, um die Investitionskosten zu amortisieren, ist nicht vorgesehen. Die öffentliche Nutzung sei wichtiger als eine Rendite, heisst es in den Unterlagen. Dennoch soll der Kanton nicht die ganzen Kosten alleine tragen, wie Grossrat Casimir von Arx (GLP) sagt. Dass der Kanton als Eigentümerin die Kosten für die Investitionen übernehme, sei zwar richtig, aber: «Die anderen Partner sollen sich indirekt in angemessener Höhe an der Investition beteiligen.» Die zuständige Kommission möchte den Regierungsrat darum beauftragen, sich in den Verhandlungen zur künftigen Finanzierung des Polit-Forums dafür einzusetzen.