Gruppe G: Penalty verschossen, Rote Karte, aber kein Tor – City mit Nullnummer

Ohne seinen Stürmer-Star Erling Haaland und in Unterzahl hat Manchester City in der Champions League einen unerwarteten Dämpfer hinnehmen müssen. Sechs Tage nach dem 5:0 im Hinspiel kam der englische Meister am Dienstag beim FC Kopenhagen nicht über ein 0:0 hinaus. Damit gab der Tabellenführer der Gruppe G im vierten Spiel die ersten Punkte ab.

Haaland wurde von Trainer Pep Guardiola geschont, Manuel Akanji hingegen kam über 90 Minuten zum Einsatz. Manchester spielte in Kopenhagen eine Stunde in Unterzahl, nachdem Sergio Gomez in der 30. Minute wegen einer Notbremse Rot gesehen hatte. Zuvor hatte Riyad Mahrez (25.) einen Handelfmeter verschossen, einen Treffer von Rodri hatte der Schiedsrichter nach Videobeweis aberkannt (11.).

Gruppe H: Juventus nach 0:2-Niederlage vor dem Ausscheiden

Juventus steckt in der Krise: Nach der 0:2-Niederlage gegen Milan am Wochenende in der Serie A, bringt auch die Champions League für das Team von Massimiliano Allegri keine Linderung. Die Partie bei Maccabi Haifa endet mit dem gleichen Resultat. Die beiden Tore erzielt dabei Omer Atzili (7. und 42. Minute). Besonders der Mangel an Kreativität im Offensivbereich wird den Turinern zum Verhängnis. Auf Trainer Allegri kommen düstere Zeiten zu, seit Wochen wird Thomas Tuchel als sein möglicher Nachfolger gehandelt.

Gruppe E: Gelingt Okafor der vierte Treffer im vierten Spiel und revanchiert sich Milan?

Gruppe F: Kann Schachtar gegen Real überraschen?

