Keine Tore zur Halbzeit

Juve dominierte die Partie über weite Strecken in den ersten 45 Minuten, blieb aber bis auf wenige Ausnahmen harmlos in der Offensive. Dynamo Kiew, das in der aktuellen Saison der ukrainischen Meisterschaft noch ungeschlagen ist, blieb im Spiel nach vorne blass und leistete sich immer wieder unnötige Fehlpässe.

(KEYSTONE)