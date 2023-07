Justizreform in Israel – Präsident Herzog drängt auf Kompromiss In Israel steht die Abstimmung über die umstrittene Justizreform unmittelbar bevor. Präsident Isaac Herzog hat einen letzten Vermittlungsversuch gestartet.

Israels Präsident Isaac Herzog. Foto: Justin Lane (Keystone)

Israels Präsident Isaac Herzog hatte wenige Stunden vor der entscheidenden Abstimmung über die Justizreform in Israel einen erneuten Vermittlungsversuch zwischen der rechtsreligiösen Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und der Opposition gestartet. «Dies ist eine Notsituation. Es muss eine Einigung erzielt werden», sagte Herzog laut einer von seinem Büro am Sonntagabend veröffentlichten Erklärung.

Im Parlament von Jerusalem läuft seit Sonntag eine Marathonsitzung, um ein Kernelement der Pläne abschliessend zu beraten. Möglicherweise wird schon an diesem Montag in der Knesset darüber abgestimmt. Das Gesetz ist Teil eines grösseren Pakets, das von Kritikern als Gefahr für Israels Demokratie eingestuft wird. Manche warnen gar vor der Einführung einer Diktatur.

Das Treffen von Netanjahu und Herzog fand am Abend im Krankenhaus statt. Der 73-jährige Ministerpräsident hatte dort in der Nacht auf Sonntag überraschend einen Herzschrittmacher eingesetzt bekommen. Nach Angaben der Ärzte überstand er den Eingriff gut. Am Montagmorgen wurde er entlassen, so dass er bei der Abstimmung dabei sein kann.

Leute protestieren vor dem Parlament in Jerusalem gegen den Plan der Regierung von Netanjahu zur Überarbeitung der Justiz. Foto: Ariel Schalit (Keystone)

Zehntausende demonstrierten in Jerusalem

Sowohl Gegner als auch Befürworter der Justizreform demonstrierten am Sonntagabend. Während in der Küstenstadt Tel Aviv Zehntausende Unterstützer zusammenkamen, versammelten sich in der Hauptstadt Jerusalem Zehntausende, die dem Vorhaben ablehnend gegenüberstehen. Auch am Montagmorgen kam es erneut zu Demonstrationen.

Ein Zusammenschluss der 150 grössten Unternehmen im Land rief für Montag zum Streik auf. Von der Arbeitsniederlegung betroffen sind auch einige grosse Einkaufszentren. Auch mehrere Hightech-Unternehmen wollen sich Berichten zufolge dem Streik anschliessen. Die Start-up-Szene gilt als Zugpferd der israelischen Wirtschaft.

Der Dachverband der Gewerkschaften (Histadrut) will zudem entscheiden, ob er einen Generalstreik ausruft. Gegner der Reform fordern dies schon lange. Der Gewerkschaftsbund mit 800 000 Mitgliedern hatte Ende März wegen der Entlassung des Verteidigungsministers Joav Galant durch Netanjahu schon einmal zum Generalstreik aufgerufen. Galant hatte zuvor den Umbau der Justiz kritisiert. Netanjahu setzte die Pläne dann vorübergehend aus, Galants Entlassung wurde rückgängig gemacht.

Der Verteidigungsminister gab jüngst bekannt, sich um einen «Konsens» in dem Streit über die Reform zu bemühen. Aus den Reihen der Armee wächst der Widerstand gegen das Vorhaben der Regierung. Rund 10’000 Reservisten kündigten am Wochenende an, nicht mehr zum Dienst erscheinen zu wollen, sollte die Koalition ihre Pläne nicht stoppen. Berichten zufolge könnte dies die Einsatzbereitschaft des Militärs erheblich beeinträchtigen.

SDA/pash

