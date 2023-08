Private Krise bei Kanadas Premier – Justin Trudeau und Ehefrau Sophie trennen sich Der Premierminister und die First Lady Kanadas haben angekündigt, getrennte Wege zu gehen. Das Paar ist seit 18 Jahren verheiratet und hat drei Kinder.

Lächeln – zumindest für die Kameras: Justin und Sophie Trudeau kommen anlässlich der Krönungszeremonie von Charles III. in der Londoner Westminster Abbey an. Foto: Kin Cheung (AP/Keystone/6. Mai 2023)

Kanadas Premierminister Justin Trudeau (51) und seine Ehefrau Sophie Grégoire Trudeau (48) haben ihre Trennung verkündet. «Nach wichtigen und schwierigen Unterhaltungen haben wir entschieden, uns zu trennen», teilten die beiden am Mittwoch via Instagram mit. «Wie immer bleiben wir eine Familie mit tiefer Liebe und Respekt füreinander und für alles, was wir uns gemeinsam aufgebaut haben und weiter aufbauen werden.» Vor allem zum Wohl ihrer Kinder baten beide darum, ihre Privatsphäre zu respektieren.

Das Paar habe eine Trennungsvereinbarung unterzeichnet, hiess es in einer Mitteilung von Trudeaus Büro. «Sie haben daran gearbeitet, dass alle rechtlichen und ethischen Schritte in Hinblick auf ihre Entscheidung, sich zu trennen, unternommen wurden, und werden das auch weiter so machen.»

Nach wie vor wollten die beiden ihre Kinder in einer «sicheren, liebenden und kollaborativen Umgebung» aufziehen. «Beide Elternteile werden präsent im Leben ihrer Kinder bleiben, und die Kanadier können davon ausgehen, die Familie oft zusammen zu sehen.» Beispielsweise werde die Familie ab kommender Woche gemeinsam Ferien machen.

Das Paar hatte 2005 geheiratet und hat drei gemeinsame Kinder – den 2007 geborenen Xavier, die 2009 geborene Ella-Grace und den 2014 geborenen Hadrien. Justin Trudeau gehört der liberalen Partei an und ist seit 2015 Premierminister Kanadas. Sophie Grégoire Trudeau hatte lange als Moderatorin in Fernsehen und Radio gearbeitet.

SDA/fal

