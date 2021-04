Neue Alben – Justin Bieber wird nun unter «Gospel» geführt Was hat Justin Bieber auf seinem Überraschungs-Album zu berichten? Wie klingt der Star-Produzent Daniel Lanois, wenn er selber zum Mikrofon greift? Und gibt es schon einen ersten Sommerhit-Kandidaten?

Justin Bieber hat herausgefunden, dass der Teufel ein Lügner ist, und er segnet alle, die seine Musik hören. Foto: zvg

Daniel Lanois: «Heavy Sun»

Zuerst zu einem Namen, der auf vielen Jahrhundertplatten steht, aber immer nur im Kleingedruckten: Daniel Lanois. Produzent von Alben wie Peter Gabriels «So», «The Joshua Tree» von U2, «Time Out of Mind» von Bob Dylan, dazu Neil Young, Willie Nelson, The Killers – kurz gesagt: In der Ruhmeshalle mit den Marmorbüsten steht seine direkt neben der von Rick Rubin. Ab und zu gönnt sich Lanois auch mal selbst was, setzt sich mit Freunden hin und nimmt ein paar Songs auf. Und die sind weder Stadionrock noch Kunst-Pop: Auf dem Album «Heavy Sun» (Dualtone Records/Spv) spielt er seine eigene, moderne Version von Gospel/Soul. In den Vordergrund zieht es ihn aber auch da nicht. Lanois lässt andere singen, spielt dezent Gitarre und sorgt dafür, dass das Ganze zugleich sehr spirituell und völlig entspannt daherkommt. Muss man auch erst mal hinkriegen. Max Fellmann

Justin Bieber: «Freedom»

Justin Bieber hat eine Überraschungs-EP herausgebracht, und was soll man sagen: Das Überraschendste an «Freedom» ist leider doch der unangekündigte Veröffentlichungszeitpunkt. Ansonsten macht der Kanadier genau dort weiter, wo er mit «Justice», seinem jüngsten Album, vor drei Wochen (!) aufgehört hat. Er ist weiterhin verheiratet und weiterhin gläubig, so gläubig, dass das Werk bei Streamingdiensten gleich unter «Gospel» einsortiert wird (musikalisch ist es weiterhin Bieber-Pop, wobei ein paar der Beats durchaus elegant herumhallen). Allerdings schwingt das Pendel auf «Freedom» doch noch etwas mehr Richtung Glauben. Wo auf dem Vorgänger noch manchmal unklar war, ob Bieber nun Gott oder die Angetraute besingt, scheint der Fall hier klar (oder im Hause Bieber geht etwas sehr Seltsames vor sich): «Your love's enough to wash it all away / On the third day, yeah, you rose up (...) There'll never be nobody like you / there'll never be nobody like Jesus.» Kurzform: Reinigende Liebe, Auferstehung, Jesus für immer. Weitere Erkenntnisse: Der Teufel ist ein Lügner. Als Teenie-Star aufzuwachsen bringt viele Verführungen. Bieber ist davon jetzt aber frei und betet deshalb für alle, die seine Musik gerade hören: «Segne ihre Seelen, segne ihre Finanzen, segne ihre Familien.» Jakob Biazza

Rhiannon Giddens: «They're Calling Me Home»

Wer es im Spirituellen etwas erdiger will, hält sich deshalb besser an «They're Calling Me Home» (Nonesuch/Warner). Rhiannon Giddens, mit den Carolina Chocolate Drops bereits Grammy-dekoriert (Barack Obama ist auch Fan), bringt da, zusammen mit dem Multi-Instrumentalisten Francesco Turrisi, die Folk-Traditionen von Americana und keltischer Musik zusammen. Minimalistisch, tiefenentspannt, manchmal vielleicht ein bisschen ätherisch. Aber sehr schön. Jakob Biazza

Cha Wa: «My People»

Ist eine gefährliche Phase gerade wieder – musikalisch. Die Tage werden heller, länger und wärmer. Der Mensch geht raus. Er sucht die Leichtigkeit, Lebensfreude, Freiheit, die dem Winter gefehlt hat. Im schlimmsten Fall fährt er Cabrio. Vulgo: Sommerhit. Und weil da nicht einfach nur viel schiefgehen kann, sondern quasi zwangsläufig alles schiefgeht, ein eindringlicher Appell: Finger weg von allem, was andere gerade anbieten. Und direkt zu «My People» (Single Lock Records) von Cha Wa greifen. Latin-schwangerer Funk-Rock aus New Orleans. Mardi-Gras-Schwung. Brass-Wumms. Mit absoluter Präzision hingeschlampte Grooves. Grosse Percussion-Batterie. Die Bläser schnittig, aber nie zu auftrainiert. Anspieltipps: «Second Line Girl», «Bow Down» und danach (!) «Wildman». Jakob Biazza

Matthew E. White and Lonnie Holley: «Broken Mirror: A Selfie Reflection»

Vor ein paar Jahren stellte der Sänger und Produzent Matthew E. White sich eine Handvoll sehr fähiger Musiker ins Studio in Richmond, Virginia, um mit ihnen auszuloten, ob sich seine Songs auch anders komponieren liessen. Freier, wilder. Spontane rhythmische Assoziationen anstelle seiner gewohnten (wunderschönen) Soul-Arrangements. Etwas mehr Ekstase als bei seinem sonst so herrlich sedierten Nuschelgesang. Ergebnis: Nein, geht nicht. Wenigstens für den Moment. Also liess er die Jams ruhen, die entstanden waren.

Jetzt hat er sie wieder hervorgeholt und herausgefunden, was damals fehlte: Lonnie Holley. Der 71-jährige Künstler ist so etwas wie die Mensch gewordene freie Assoziation. Er erschafft im Hauptberuf Skulpturen aus Unrat, den er in seiner Heimatstadt Birmingham, Alabama, aufliest. Weitere Eckdaten: siebtes von 27 Kindern (er selbst hat 15), als er vier Jahre alt war, soll die Frau, die ihn informell adoptiert hatte, ihn gegen eine Flasche Whisky eingetauscht haben. Seine Gesangsparts zu «Broken Mirror: A Selfie Reflection» (Spacebomb/Secretly Distribution) soll er in nur vier Stunden aufgenommen haben und zwar weitestgehend improvisiert, nachdem er sich 20 Sekunden eines Songs hatte vorspielen lassen. Beim ersten Hören klingt das Ganze denn auch, als hätte man einen Schwarzen Jim Morrison ins All geschossen, damit er den Aliens dort zu digitalen Störgeräuschen seine Welt erklärt. Ungefähr ab dem dritten Durchlauf wird es aber eine phasenweise grandios einnehmende Predigt über das Leben an sich. Jakob Biazza

