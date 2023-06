Jussi Tapola zum SC Bern – Der neue SCB-Coach stand in den letzten 13 Jahren in elf Finals Der Nachfolger von Toni Söderholm ist gefunden. Jussi Tapola gewann in der vergangenen Saison mit Tampere die Champions Hockey League und die finnische Meisterschaft. Kristian Kapp

Jussi Tapola folgt beim SCB auf Toni Söderholm. Foto: Imago

Die Suche von Andrew Ebbett hat ein Ende: Der Sportchef des SC Bern hat mit Jussi Tapola seinen neuen Trainer gefunden. Der 48-jährige Finne kommt vom finnischen Meister Tappara Tampere, er hat in Bern einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Als Spieler trat Tapola mit bereits 27 Jahren zurück, der frühere, nur 1,76 Meter grosse Stürmer war nie über tiefere Ligen in seiner Heimat hinausgekommen. Zwei Jahre nach seinem Rücktritt begann er seine Trainerkarriere im Nachwuchs bei HPK in Hämeenlinna, wo er während fünf Jahren zunächst die U-18- und dann die U-20-Mannschaft betreute. Die nächsten beiden Jahre arbeitete er für den finnischen Verband als Cheftrainer der U-17- und U-18-Teams, bevor er 2012 zu seinem Club der Bestimmung wechselte: Zu Tappara Tampere.

Dort war bis letzte Saison mit einer Ausnahme stets tätig: Zunächst zwei Jahre als Assistenztrainer, danach meist als Headcoach. Während zweier Saisons war Tapola Geschäftsführer des Clubs – in dieser Zeit wurde Jukka Rautakorpi, sein Vorgänger als Cheftrainer, wieder Headcoach Tapparas. 2018/19 gab es für Tapola ein kurzes Intermezzo in der KHL, als er Trainer der in der russischen Meisterschaft teilnehmenden chinesischen Mannschaft Red Star Kunlun wurde. Dort wurde er aber im Januar 2019 bereits wieder entlassen, im Sommer kehrte er zu Tappere zurück. Zunächst war er ein Jahr wieder als Geschäftsführer tätig, ab 2020 wurde er wieder Cheftrainer.

Die SCB-Assistenten bleiben

Mit Tappara war Tapola äusserst erfolgreich. Als Cheftrainer führte er den Traditionsclub 2016, 2017, 2022 und 2023 viermal zum Meistertitel. Tapola wurde 2017 als Finnlands Trainer des Jahres ausgezeichnet, er ist für die Wahl 2023 erneut nominiert. Tapola war zudem fünf Mal finnischer Vize-Champion: zwei Mal als Assistenzcoach Tapperes, je ein Mal als Cheftrainer und Geschäftsführer des Clubs, sowie bereits 2010 als Assistenztrainer von HPK. Letzte Saison krönte Tapola seine Arbeit in Tampere: Sein Team gewann die Champions Hockey League (CHL), nachdem sie in der Saison zuvor bereits Finalist gewesen war.

Die Vorgabe an Ebbett von Marc Lüthi, des neuen (und alten) CEO des SCB, einen erfahrenen und erfolgreichen Trainer zu verpflichten, erfüllt Tapola definitiv. Seit er schon während der letzten Saison angekündigt hatte, Tappara verlassen und ab Sommer 2023 eine neue Herausforderung im Ausland suchen zu wollen, wurde er zum gefragten Mann. Unter anderen war auch der EHC Biel stark interessiert, Tapola zum Nachfolger Antti Törmänens zu machen. Die Wahl des Finnen fiel am Ende aber auf den SCB. Er sagt: «Ich erachte es als Privileg, für eine der bedeutendsten Eishockeyorganisationen Europas zu arbeiten.»

Tapola wird mit den bisherigen SCB-Assistenztrainern arbeiten. Was schon länger klar war, wurde nun auch vom SCB offiziell bestätigt: Christer Olsson (Verteidiger), Mikael Hakanson (Stürmer) und Jeff Hill (Goalie) bleiben in Bern. Tapola, der nächste Woche in Bern erwartet wird, hatte den Kontakt mit seinen neuen Assistenten bereits vorsorglich aufgenommen gehabt und sich nun für eine Zusammenarbeit ausgesprochen.

