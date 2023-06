Der grösste Erfolg mit Tappara: Jussi Tapola mit dem Pokal der Champions Hockey League, aufgenommen nach dem Finalsieg in Lulea am 18. Februar 2023. Foto: Par Backstram (Keystone)

Jussi Tapola weilt zum ersten Mal in Bern, seit er vor zwei Wochen als neuer SCB-Headcoach vorgestellt wurde. Seine Agenda ist voll, der 49-jährige Finne verbringt derzeit rund 90 Minuten lange Einzelgespräche mit allen Spielern und Assistenztrainern.

Tapola hat zuvor den grössten Teil seiner Trainerkarriere bei Tappara Tampere verbracht. Dort arbeitete er während zehn Jahren äusserst erfolgreich – in unterschiedlichen Funktionen: Zunächst war er zwei Saisons Assistenztrainer, danach folgten sechs Jahre als Headcoach, unterbrochen von zwei einjährigen Phasen als Geschäftsführer Tapparas. Mitten in seine Zeit in Tampere fiel die Saison 2018/19, in der er sich in der KHL in China bei Kunlun Red Star versuchte, dort aber schon nach wenigen Monaten entlassen wurde.

Tapolas Erfolgsbilanz ist bemerkenswert, dazu gehört auch noch die Saison 2009/10 als Assistenztrainer in Hämeenlinna: Er stand in den letzten 13 Jahren in elf Finals, in denen fünf Erfolge resultierten. Tapola wurde 2023 Champions-League-Sieger, zudem gewann er als Headcoach viermal die finnische Meisterschaft mit Tappara (2016, 2017, 2022 und 2023). (kk)