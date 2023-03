Anschlag in New York 2017 – Jury ist sich nicht einig – Täter entgeht der Todesstrafe Die Geschworenen mussten entscheiden, ob ein 35-jähriger Usbeker, der mit einer Autoattacke auf einem Trottoir acht Menschen getötet hatte, zum Tode oder zu lebenslanger Haft verurteilt wird.

Ein Mann gedenkt der Opfer des Anschlags vom Oktober 2017 in New York. (Archiv) Foto: Andres Kudacki (Keystone)

Nach dem Anschlag mit einem Kleintransporter an Halloween 2017 in New York mit acht Toten entgeht der Täter der Todesstrafe. Die Geschworenen eines Bundesgerichts in New York konnten sich nicht auf ein Todesurteil gegen den Islamisten Sayfullo Saipov einigen, wie die zuständige Bundesstaatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Der 35-jährige Usbeke wird deswegen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe ohne die Möglichkeit einer vorzeitigen Haftentlassung verurteilt.

Die zwölf Geschworenen hatten Saipov Ende Januar in 28 Anklagepunkten schuldig gesprochen, darunter des achtfachen Mordes. Die Jury musste in der Folge entscheiden, ob Saipov zum Tode oder zu lebenslanger Haft verurteilt wird. Für die Todesstrafe wäre ein einstimmiges Urteil nötig gewesen.

Saipov war am 31. Oktober 2017 mit einem geliehenen Fahrzeug über einen Fahrradweg im New Yorker Stadtteil Manhattan gefahren, als sich gerade zahlreiche Kinder und ihre Eltern auf die Halloween-Feierlichkeiten vorbereiteten. Er tötete acht Menschen, unter ihnen fünf Argentinier, und beging damit den schwerwiegendsten Anschlag in New York seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001.

Im Namen des IS

Saipov selbst gab nach der Tat an, im Namen der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gehandelt zu haben. Der IS bezeichnete ihn als einen seiner «Soldaten».

Die Bundesstaatsanwaltschaft hatte die Todesstrafe gegen den Mann gefordert – ein politisch umstrittenes Vorgehen. US-Präsident Joe Biden hatte im Wahlkampf versprochen, sich gegen die Todesstrafe auf Bundesebene einzusetzen. Sein Justizminister Merrick Garland verkündete im Juli 2021 ein Moratorium für Hinrichtungen auf Bundesebene. Das bedeutet allerdings nicht, dass keine neuen Todesurteile verhängt werden können, sondern bezieht sich auf die Vollstreckung von Todesurteilen.

Acht Tote in New York: Ein Mann ist mit einem Pick-up-Truck in Passanten gefahren. Video: Tamedia (AP/AFP)

AFP

