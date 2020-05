Die Kurtaxenverordnung von Interlaken – Juristisches Tauziehen um Infos auf dem QR-Code Eine Beschwerde gegen die Kurtaxenverordnung Interlaken ist teils gutgeheissen worden. Ein Vermieter will nicht persönliche Daten preisgeben müssen.

Das Bödeli mit Interlaken in der Mitte und dem Brienzersee im Hintergrund. Bruno Petroni (Archiv)

Der Regierungsstatthalter hat eine Beschwerde eines Vermieters von Ferienwohnungen gegen die vom Gemeinderat Interlaken anfangs 2020 erlassene Kurtaxenverordnung teilweise gutgeheissen. Zwar sei aus rechtlicher Sicht gegen die durch die Anbieter von touristisch vermieteten Wohnungen, Zimmern und Studios anzubringenden Schildern mit QR-Code inklusive Zahl von Zimmern und Betten nichts einzuwenden, schreibt der Statthalter in einer Mitteilung. Hingegen genüge das von den Stimmberechtigten 2019 mit grossem Mehr angenommene Kurtaxenreglement nicht als gesetzliche Grundlage, um die Beherberger zusätzlich zu verpflichten, auch Vorname, Name und Adresse der Vermietenden sowie Vorname, Name und Adresse der verantwortlichen Person vor Ort via QR-Code für jedermann zugänglich zu machen.

Der Beschwerdeführer hatte beanstandet, mit dem auf den einheitlichen Schildern neu vorgesehenen QR-Code und den in diesem enthaltenen Informationen würden die Beherberger verpflichtet, vertrauliche persönliche Angaben öffentlich zu machen. Dies verstosse unter anderem gegen die übergeordnete Datenschutzgesetzgebung.

Vorteile im Brandfall

Die Gemeinde Interlaken hielt der Beschwerde entgegen, dass sie dem Datenschutz dadurch Rechnung trage, dass die Angabe von Telefonnummern und E-Mail-Adressen freiwillig sei. Die zusätzlichen Angaben dienten der Feuerwehr bei Einsätzen und vereinfachten anreisenden Gästen die Orientierung und

dienten damit auch dem Schutz der Nachbarschaft vor Lärmimmissionen.

Der Regierungsstatthalter kommt in seinem Entscheid zunächst zum Schluss, dass die Beschwerde abzuweisen sei, soweit sie sich gegen den auf den Schildern vorgesehenen QR-Code richte. Für den Persönlichkeits- und Datenschutz sei nicht entscheidend, mit welchen technischen Hilfsmitteln Informationen zugänglich gemacht würden. Weiter seien auch Name, Vorname und Adresse keine «höchstpersönlichen Daten», für deren Erhebung, Bearbeitung und Weitergabe eine ausdrückliche Rechtsgrundlage erforderlich wäre.

Nicht alle Informationen sind nötig

Aber weder dem Kurtaxenreglement noch der Botschaft für die Abstimmung vom 19. Mai 2019 sei zu entnehmen, dass zusätzlich auch die Angaben zur beherbergenden Person und zur vor Ort verantwortlichen Kontaktperson einschliesslich derer Privatadressen umfassen sollte, schreibt der Statthalter. Aus diesem Grund sei die Kurtaxenverordnung in diesen Punkten rechtswidrig.

Die aufgehobenen Bestimmungen der Kurtaxenverordnung betreffen die Verpflichtung der Anbieter von Plattformwohnungen im auf den Kennzeichnungsschildern anzubringenden dynamischen QR-Code, ihren

Namen und Vornamen mit Adresse sowie die zuständige Kontaktperson mit Name, Vorname und

Adresse öffentlich bekannt zu geben. Gegen den Entscheid des Regierungsstatthalters kann innert 30 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Bern erhoben werden.

Überwältigende Mehrheit war dafür

Am 19. Mai 2019 hatten die Stimmberechtigten von Interlaken dem revidierten Kurtaxenreglement mit einem Ja-Stimmenanteil von 92 Prozent zugestimmt. Das Kurtaxenreglement sieht unter anderem

eine umfassende Registrierungspflicht für Vermieterinnen und Vermieter von Ferienwohnungen

vor, die über Buchungsplattformen wie Airbnb, Booking.com etc. angeboten werden.

Das ist ein QR-Code. Dieser steht für die Zeichenkette «de.wikipedia.org» Screenshot

( pd/db )