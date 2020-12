Ankündigung auf Twitter – «Juno»-Star Ellen Page ist transgender Der kanadische Filmstar bezeichnet sich öffentlich als trans und will künftig den männlichen Vornamen Elliot tragen.

Ellen – neu Eliot – Page war 2015 Gast am Zurich Film Festival (25. September). Foto: Thomas Egli

Ellen Page («Juno», «Inception») heisst jetzt Elliot. Der 33-jährige Filmstar aus Kanada schrieb, trans zu sein und künftig einen männlichen Namen zu tragen. «Ich liebe es, dass ich trans bin. Und ich liebe es, dass ich queer bin», schrieb Page in einer Stellungnahme auf Twitter.

Page betonte, dass die Entscheidung, sich öffentlich als Transgender zu präsentieren und auch den Namen zu ändern, ein langer Prozess gewesen sei, mit viel Unterstützung aus der LGBTQ-Gemeinde der Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender und Queers. «Ich kann nicht ansatzweise zum Ausdruck bringen, wie bemerkenswert es sich anfühlt, endlich ausreichend zu lieben, wer ich bin, um meinem echten Selbst zu folgen», schrieb Page. Die Erklärung beendete der Schauspieler mit den Worten: «All meine Liebe, Elliot».

Zahlreiche Aktivistinnen und Aktivisten und auch viele in der Filmindustrie beglückwünschten Page. «So stolz auf unseren Superhelden! Wir lieben dich Elliot», teilte der Streamingdienst Netflix mit, auf dem Page in der Serie «The Umbrella Academy» mitspielt. Nick Adams von der Organisation GLAAD bezeichnete den Schauspieler als Inspiration für zahllose andere Transgender. International bekannt wurde Page mit der Titelrolle in Jason Reitmans Film «Juno» aus dem Jahr 2007, für die der Filmstar auch für den Oscar nominiert wurde.

SZ