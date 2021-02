Tödlicher Unfall in Hinterkappelen – Junger Mann verliert auf Baustelle sein Leben Nach einem Sturz auf einer Treppe fiel ein 20-Jähriger mehrere Meter in die Tiefe.

Die Arbeit auf Baustellen ist gefährlich. Sabina Bobst (Symbolbild Archiv)

Ein 20-jähriger Mann ist am Montag nach einem Unfall auf einer Baustelle in Hinterkappelen verstorben. Er stürzte auf einer Treppe und fiel mehrere Meter in die Tiefe, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag mitteilte.

Der schwer verletzte Mann wurde umgehend durch ein Ambulanzteam reanimiert und ins Spital gebracht. Trotz rascher Rettungsmassnahmen verstarb er wenig später.

Der Unfallhergang wird unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland untersucht. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen im Kanton Bern wohnhaften Schweizer.

SDA