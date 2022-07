Nachwuchs bei Säbelschnäblern & Co. – Junge Federknäuel im Tierpark Dählhölzli Seltener Nachwuchs im Dählhölzli: Bei Auerhuhn und Alpensteinhuhn sind Junge geschlüpft. Auch bei den Säbelschnäblern, Eiderenten und Schneeeulen fiepen flauschige Federknäuel.

Vogelnachwuchs im Dählhölzli bei den Auerhühnern… Foto: zvg

Das Auerhuhn ist die grösste Hühnervogelart Europas und in der Schweiz laut Roter Liste des Bundesamt für Umwelt stark gefährdet. «Umso erfreulicher» sei es, schreibt der Berner Tierpark Dählhölzli in einer Mitteilung vom Dienstag, dass seit Juni beide Hennen Nachwuchs grossziehen.

Erfolgreiche Nachzuchten bei den Auerhühnern gelingen in Bern, seit der verantwortliche Tierpfleger auf Naturbrut umstellt hat. Nachkommen aus Naturbrut seien «fitter und besser trainiert», so dass sie widerstandsfähiger würden als die Handaufzuchten, heisst es in der Mitteilung. Die Nachzuchten tragen laut Tierpark zu einer gesunden und genetisch diversen Population des seltenen Alpenvogels in den europäischen Zoos bei.

… bei den Säbelschnäblern … Foto: zvg

Jungvögel gab es im Dählhölzli auch bei einem weiteren seltenen Alpenhühnervogel, dem Alpensteinhuhn, sowie bei den Schneeeulen und den Säbelschäblern. Im Europäischen Dachverband der Zoos und Aquarien (EAZA) ist das Dählhölzli der einzige Zoo, der Exemplare dieser Art hält. Die Küken haben beim Schlupf einen geraden Schnabel. Von ihren Eltern lernen sie, ihre Nahrung durch das sogenannte Säbeln im Flachwasser zu «ertasten».

Bei den Schneeeulen sind drei Jungvögel geschlüpft und werden vom Muttervogel grossgezogen, während das Männchen für Futter sorgt. Es handelt sich um die erste Nachzucht, seit das neue Männchen in den Dählhölzli-Zoo gezügelt ist. Auffallend ist die unterschiedliche Grösse der Jungtiere. Dies weil die Jungvögel im zeitlichen Abstand schlüpfen, wie die Eier gelegt und bebrütet wurden.

… und bei den Schneeeulen. Foto: zvg





pd/awb

