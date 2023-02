Wegen Gesetzeslücke – Jugendschutz beim Alkohol gilt nicht mehr absolut Im Kanton Bern können Private straffrei Alkohol an Jugendliche abgeben. Die geplante Gesetzes­verschärfung macht aber künftig sogar Eltern strafbar. Bernhard Ott

Jugendliche konsumieren Alkoholika im Bahnhof Bern. Hat ein älterer Kollege den Wodka für sie gekauft, macht er sich wegen einer momentanen Gesetzeslücke nicht strafbar. Foto: Valérie Chételat

Der Satz ist so simpel wie verblüffend: «Die Abgabe von Alkohol oder Tabak durch Private an Minderjährige ist zurzeit im Kanton Bern nicht strafbar.» Verblüffend ist der Satz, weil er im Vortrag der kantonalen Sicherheitsdirektion zur Teilrevision des kantonalen Polizeigesetzes steht. Die Gesetzeslücke besteht seit dem 7. März 2021. Damals wurde ein entsprechender Artikel im Gesetz über das kantonale Strafrecht gestrichen. Dies geschah in der Annahme, es werde im Handels- und Gewerbegesetz geregelt, dass Private keinen Alkohol an Kinder und Jugendliche abgeben dürfen.