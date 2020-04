Auseinandersetzung in Thun – Jugendlicher bei Streit verletzt Im Thuner Lachenpark ist eine Gruppe Jugendlicher am Donnerstagabend aneinander geraten. Ein Jugendlicher wurde dabei mit einem scharfen Gegenstand schwer verletzt. sda

Beim Zentrum Lachenpark soll es laut Polizeiangaben zum Streit gekommen sein. Google Maps

Bei einem Streit unter Jugendlichen in Thun am Donnerstagabend ist ein junger Mann verletzt worden. Ein 17-Jähriger hatte ihn mit einem scharfen Gegenstand malträtiert. Das Opfer wurde mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht.

Der mutmassliche Täter sowie mehrere weitere am Streit beteiligte Jugendliche wurden vorübergehend angehalten, wie die Kantonspolizei Bern am Karfreitag mitteilte. Zum Streit war es aus noch unbekannten Gründen kurz vor 18.45 Uhr beim Zentrum Lachenpark gekommen. Kurz drauf kam eine Patrouille der Polizei am Ort vorbei. Die Polizei leitete Ermittlungen zur Klärung der Tat ein.