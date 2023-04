Vorfall in Nidau – Jugendliche von 40-jährigen Mann belästigt Am Donnerstag, 6. April, wurde eine Jugendliche in Nidau von einem Mann angesprochen und belästigt. Der Mann konnte bisher nicht identifiziert werden.

Am Donnerstag, 6. April 2023, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass in Nidau eine Jugendliche sexuell belästigt wurde. Die Jugendliche war kurz vor 14.00 Uhr bei der Bushaltestelle Milanweg, als sich ihr ein unbekannter Mann näherte und sie ansprach, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilt.

Der Mann belästigte die Jugendliche daraufhin und fasste sie am Oberkörper an. Die Jugendliche konnte sich wehren, trat dem Mann gegen das Schienbein und rannte daraufhin davon.

Der Täter konnte bisher nicht identifiziert werden. Er wird als hellhäutiger, eher korpulenter Mann beschrieben, der zirka 40-jährig und etwa 1.80 Meter gross ist. Er trug dunkle Kleidung und sprach Berndeutsch. Die Polizei sucht Zeugen.

