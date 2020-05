Einige Kantone verzichten auf Maturaprüfungen. Haben ihre Maturen weniger Wert, Herr Wolter?

Die Aussagekraft der Matura war immer begrenzt. Sagen wir es so: Wenn nie Schlussprüfungen stattfinden würden, dann würde dies zu Qualitätseinbussen führen. In der aktuellen Situation lernten die meisten Maturanden aber trotzdem, weil sie im Ungewissen waren. So gesehen ist es praktisch irrelevant, ob nun Prüfungen geschrieben werden oder nicht.