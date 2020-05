Demonstrieren und Shoppen – Jubel und Trubel in Bern Offene Läden, Restaurants, Markt – und eine Demo mit viel Polizei. Die Berner Innenstadt zog so viele Menschen an wie seit Wochen nicht mehr. Christoph Aebischer

Schon gegen Mittag markiert die Polizei Präsenz auf dem Markt. Foto: Susanne Keller

Es könnte eng werden in der Innenstadt, warnte der Berner Gemeinderat vor dem Samstag vorsorglich: Denn dort lockten seit langem erstmals wieder Läden, der Märit und Restaurants – und dazu eine verbotene Kundgebung gegen die Corona-Massnahmen. Tatsächlich strömte dann viel Volk in die Stadt. Nach wochenlanger Zurückhaltung war das Bedürfnis offensichtlich gross, in der Stadt zu flanieren, zu shoppen oder einen Kaffee zu trinken. Nachdem der Morgen noch verhalten begonnen hatte, waren mittags kaum mehr Plätze frei auf den locker bestuhlten Aussenbereichen der Restaurants.