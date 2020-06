220 Angestellte betroffen – Jowa schliesst Bäckerei in Zollikofen Die Migros-Tochter Jowa zieht sich aus Zollikofen zurück. Nach 60 Jahren lasse sich dieser Standort nicht mehr rentabel betreiben.

Die Produktion in Zollikofen wird in eine andere Regionalbäckerei verlagert. Foto: Manuel Zingg

Die Migros-Tochter Jowa schliesst ihre Bäckerei in Zollikofen per Mitte 2021. Grund ist zum einen der Preisdruck, zum anderen die Verlagerung der Nachfrage vom frischen zum tiefgekühlten Brot. Der Standort lasse sich nicht mehr rentabel betreiben, teilte Jowa am Dienstagabend mit.

Die Produktion wird in eine der zehn anderen Regionalbäckereien verlagert. Auch die 220 betroffenen Mitarbeitenden sollen anderswo weiterbeschäftigt werden – innerhalb oder ausserhalb der Migros.

Für Platzierungen ausserhalb der Migros soll es ein Mobilitätszentrum geben. Zudem arbeitete die Jowa einen Sozialplan aus und schloss ihn mit den Mitarbeitenden ab.

In Zollikofen seit 1960

Jowa buk in Zollikofen seit 1960. Um die Infrastruktur wieder auf Vordermann zu bringen, müssten erhebliche Investitionen getätigt werden, hiess es weiter.

Jowa betreibt eigenen Angaben zufolge elf Regionalbäckereien, rund 100 Hausbäckereien, eine Teigwarenfabrik, eine Hartweizenmühle und einen Standort für glutenfreie Produkte. Hauptsitz ist Volketswil ZH. Mit 3000 Produkten im Sortiment und einem Ausstoss von 159’000 Tonnen jährlich ist Jowa einer der grössten Nahrungsmittelproduzenten der Schweiz. (stü/sda)

( SDA )