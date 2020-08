Trudeau ernennt Verbündete – Journalistin wird Kanadas erste weibliche Finanzministerin Mit Chrystia Freeland steht erstmals eine Frau an der Spitze des Finanzministeriums. Sie ist eine enge Verbündete von Premier Trudeau.

Die stellvertretende kanadische Premierministerin Chrystia Freeland nach ihrer Vereidigung als Finanzministerin in Ottawa. (18. August 2020) Foto: Patrick Doyle (Reuters)

Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau hat seine enge Verbündete Chrystia Freeland zur neuen Finanzministerin berufen. Die 52-jährige frühere Aussenministerin und Ex-Journalistin legte am Dienstag als erste Frau in diesem Amt ihren Eid ab. Sie war zuletzt Trudeaus stellvertretende Regierungschefin und soll dies auch als Finanzministerin bleiben. Der bisherige Finanzminister Bill Morneau hatte am Montag nach einem Streit mit Trudeau über die künftige Ausgabenpolitik in einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz seinen Rücktritt angekündigt.

Freeland gilt als wahrscheinlichste Nachfolgerin von Trudeau innerhalb der Liberalen Partei. Sie hatte sich als Aussenministerin in den Verhandlungen über das nordamerikanische Freihandelsabkommen mit den USA und Mexiko einen Namen gemacht. Freeland kam 2013 als Quereinsteigerin in die kanadische Politik. Davor arbeitete sie für mehrere Medien, unter anderem für die «Financial Times» und die Nachrichtenagentur Reuters. Als Finanzministerin muss sie wegen der Coronavirus-Krise mit dem grössten Haushaltsdefizit Kanadas seit dem Zweiten Weltkrieg umgehen.

Handschlag, oder nein, Ellbogenschlag zwischen Chrystia Freeland und Justin Trudeau während einer Zeremonie in der Rideau Hall in Ottawa. (18. August 2020) Foto: Sean Kilpatrick/The Canadian Press (Keystone)

