Johnson beharrt auf EU-Austritt Ende Oktober

Der britische Premierminister Boris Johnson hat in Gesprächen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron auf einen EU-Austritt seines Landes noch in diesem Monat beharrt. Die EU dürfe nicht dem falschen Glauben unterliegen, dass das Vereinigte Königreich über den 31. Oktober hinaus in der Europäischen Union bleiben werde, teilte das Büro des Premierministers am Sonntagabend mit. Johnson forderte demnach Macron auf, «voranzuschreiten», um noch einen Brexit-Vertrag zu erreichen.