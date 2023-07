«Hoselupf» – News aus dem Schwingen – Joel Wicki leidet, vier andere Könige stehen auf der Theaterbühne Keine vier Wochen vor dem Unspunnen-Schwinget fällt einer der Topfavoriten verletzt aus. Die im Vorjahr stärkste Frau des Landes muss gar die ganze Saison auslassen. Philipp Rindlisbacher

Schmerzhafter Abgang: Joel Wicki bricht den Brünig-Schwinget am Mittag ab und lässt sich sogleich untersuchen. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Die Titelhalterin lässt die ganze Saison aus

2023 nur Zuschauerin: Schwingerkönigin Diana Fankhauser kann ihren Titel nicht verteidigen. Foto: Christian Pfander

Die Bernerinnen drückten dem Schwingfest vom Samstag in Les Paccots den Stempel auf: Im Schlussgang standen sich Jasmin Gäumann (Häutligen) und Franziska Ruch (Eriz) gegenüber, es war ein Generationenduell zwischen einer 23- und 40-Jährigen. Gäumann, deren Bruder Stefan am Eidgenössischen 2022 in Pratteln den Kranz gewonnen hatte, setzte sich durch und untermauerte ihre Ambitionen auf den Titel der Schwingerkönigin, der am 2. September in Grächen vergeben wird.

Apropos: Die amtierende Königin Diana Fankhauser verzichtete auf den Wettkampf unweit ihres Arbeitsplatzes und Wohnorts in der Romandie, sie wird die ganze Saison auslassen. Noch immer machen der gebürtigen Bernerin die Folgen eines Seitenbandanrisses im rechten Knie zu schaffen, den sie im Herbst des letzten Jahres an einem Show-Schwingen erlitten hat.

Wickis Wettlauf mit der Zeit

Sein Gesichtsausdruck verriet den Gemütszustand: Joel Wicki war bedient. Da war die Enttäuschung, dass es gegen Michael Moser, dieses 18-jährige Grosstalent aus dem Emmental, im dritten Gang nur zu einem Gestellten reichte. Vor allem aber waren da die Schmerzen im Ellbogen, den er nach dem Duell mehrmals streckte und beugte.

Wicki musste den Wettkampf aufgeben – er fuhr danach für eine MRI-Untersuchung ins Spital. Bereits vor zwei Jahren hatte er sich am Ellbogen verletzt, damals musste er einen Monat lang pausieren. Die aktuelle Blessur ist mit jener vergleichbar. Didi Schmidle, der Verbandsarzt der Innerschweizer, lässt verlauten: «Es sind wiederum Sehnen und Knochen verletzt worden, aber keine Muskulatur. Ein erheblicher Bluterguss bereitet Joel zudem Schmerzen.»

In den kommenden Tagen wird es weitere Abklärungen mit Spezialisten geben, voraussichtlich am Wochenende wird über das weitere medizinische Vorgehen entschieden. Die Zeit drängt, findet der Unspunnen-Schwinget doch bereits am 27. August statt.

Kein Schwingfest auf der Grossen Scheidegg

Ein wenig schmerzte das Knie, auch im Rücken zwickte es. Und so entschied Florian Gnägi nach seinem siegreichen Comeback letzte Woche am Regionalschwingfest in Kiental, den Klassiker auf dem Brünig vorsichtshalber auszulassen. In der Höhe hätte der Seeländer (12 Kranzfestsiege) dennoch antreten wollen, auf der Grossen Scheidegg, an einem Wettkampf ohne Kranzabgabe mit überschaubarer Konkurrenz.

Nur: Das Fest ob Grindelwald wurde wegen schlechter Wetterprognosen abgesagt und wird heuer auch nicht mehr nachgeholt. Gnägi, der aufgrund einer gravierenden Knieverletzung elf Monate hatte pausieren müssen, wird nun wohl an anderer Stelle einen weiteren Formtest abliefern. Am nächsten Wochenende finden etwa Regionalfeste auf der Engstlenalp ob Innertkirchen (Samstag) und auf der Engstligenalp ob Adelboden (Sonntag) statt.

Vier Schwingerkönige auf ungewohnter Bühne

Kennen und schätzen sich seit Jahren: Schwinger Christian Stucki und Schauspieler Beat Schlatter. Foto: zvg

Noch vor ein paar Jahren standen sich Berner Schwingerkönige im Sägemehl fast auf den Füssen. Heute aber ist nur noch einer bei der Arbeit zu bestaunen, und dieser fällt immer wieder verletzt aus. Kilian Wenger schmerzt der Ellbogen; Christian Stucki, Matthias Glarner und Matthias Sempach haben ihre Karrieren beendet. Auf der Bühne steht das Quartett in diesen Wochen dennoch – am Landschaftstheater Ballenberg in Hofstetten.

Noch bis am 19. August wird das Stück «Wyberhaagge – Drama am Schwingfest» aufgeführt, mit Schauspieler und Schwing-Fan Beat Schlatter in der Hauptrolle und jeweils einem Schwingerkönig, der in mehreren Szenen gegen Ende der Aufführung auftritt. Das Theater überzeugt mit Witz, Romantik und Action, insofern überrascht es nicht, sind sämtliche Vorstellungen ausverkauft. Bei gutem Wetter aber gelangen jeweils einige Zusatzplätze in den Verkauf. Die nächste Vorstellung findet am Mittwochabend, 2. August, statt.

