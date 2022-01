Analyse zur Rede des US-Präsidenten – Joe Biden will kein netter Kerl mehr sein Der US-Präsident hat Donald Trump und dessen Anhängerschaft frontal angegriffen. Das ist für ihn untypisch – und birgt grosse politische Risiken. Hubert Wetzel aus Washington

Für einmal nicht mehr brav: Joe Biden. Foto: Greg Nash (Keystone)

Der Metal-Sänger Alice Cooper hat einmal ein Lied aufgenommen, das «No More Mr. Nice Guy» heisst. Es geht darin, man ahnt es, um einen Mann, der kein netter Kerl mehr sein will. Womit man bei Joe Biden wäre. Der amerikanische Präsident hat sich, seit er im Amt ist, immer sehr bemüht, ein Mr. Nice Guy zu sein – ein freundlicher Bursche, der mit allen gut auskommen will.

Er hat viel darüber geredet, dass die USA den Riss kitten müssten, der die Gesellschaft spaltet; dass Demokraten und Republikaner zum Wohle der Nation zusammenarbeiten müssten; und dass er der Präsident aller Amerikanerinnen und Amerikaner sei, nicht nur derer, die ihn gewählt haben. Das zerrissene Land zu versöhnen, Amerikas Seele zu retten – das war die Ratio von Bidens Kandidatur und Präsidentschaft.