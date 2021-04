USA – Joe Biden will gegen «Geisterwaffen» vorgehen Nach den jüngsten zwei Attentaten mit vielen Toten will US-Präsident am Donnerstag eine Reihe von Massnahmen zur Eindämmung der Schusswaffengewalt vorstellen.

In Colorado hat ein Mann zehn Menschen erschossen: Betroffene fordern ein Verbot von Schusswaffen. (24. März 2021) AFP

Darum gehts Infos einblenden US-Präsident Joe Biden stellt Massnahmen zur Eindämmung der Schusswaffengewalt vor.

Dies als Reaktion auf zwei Attentate innert kurzer Zeit.

Deutliche Gesetzesverschärfungen sind allerdings nicht darunter.

US-Präsident Joe Biden will die Waffengesetze mit mehreren Verfügungen verschärfen. Im Zentrum des Massnahmenbündels steht das Vorgehen gegen «Geisterwaffen», wie das Weisse Haus am Mittwoch erläuterte: Dies sind von den Eigentümern selbst zusammengebaute Waffen ohne Seriennummern. Bei mit solchen Waffen verübten Verbrechen lassen sich die Täter oft schwer ermitteln.

Der Präsident sehe sich verpflichtet, «gegen alle Formen der Schusswaffengewalt vorzugehen», erklärte das Weisse Haus. Durch Schusswaffen würden «jeden einzelnen Tag in diesem Land» Leben genommen und dauerhafte Traumata in den Gemeinden verursacht.

Biden hatte sich im Präsidentschaftswahlkampf für eine Verschärfung des laxen Waffenrechts stark gemacht – womit er sich vom damaligen Amtsinhaber Donald Trump absetzte, der eng mit der mächtigen Waffenlobby NRA verbandelt war. Inzwischen steht Biden unter starkem Druck aus den Reihen seiner eigenen Demokratischen Partei, seinen Worten auch Taten folgen zu lassen. Dieser Druck ist nach den jüngsten Blutbädern in den Bundesstaaten Kalifornien, Colorado und Georgia gestiegen.

Striktere Hintergrundchecks

Vor einigen Tagen hatte in der Stadt Orange in Kalifornien ein Mann in einem Bürogebäude vier Menschen erschossen, darunter ein neunjähriges Kind. Im März erschoss ein Mann in Colorado in einem Supermarkt zehn Menschen, zuvor hatte ein Täter bei Schusswaffenangriffen auf drei Massagestudios in Georgia acht Menschen getötet, unter ihnen sechs Frauen asiatischer Herkunft.

Biden befürwortet striktere Hintergrundchecks bei den Käufern von Schusswaffen sowie ein Verbot von Sturmgewehren militärischer Art wie der weitverbreiteten AR-15. Zuletzt hatte er an den Kongress appelliert, entsprechende Gesetzesinitiativen auf den Weg zu zu bringen. Zu den Massnahmen, die er selber nun vorstellen will, gehören verschärfte Hintergrundchecks und Verbote von Sturmgewehren jedoch nicht.

Ein hochrangiger Mitarbeiter des Weissen Hauses bezeichnete die Massnahmen, die Biden am Donnerstag darlegen will, als lediglich «erste Schritte». Dieses Massnahmenbündel zielt vor allem gegen die «Geisterwaffen», die etwa mit Hilfe von 3D-Druckern gebaut werden. Diesen Waffen fehlen nicht nur die Seriennummern, für den Erwerb der Montagesets sind auch bislang keine Hintergrundchecks vorgeschrieben.

Mächtige Waffenlobby dürfte im Wege stehen

Zu den weiteren von Biden geplanten Massnahmen gehören den Angaben zufolge etwa Hilfen für Behörden beim Vorgehen gegen Gewalt in den Gemeinden und die Erstellung des ersten umfassenden Berichts zum Schusswaffenhandel in den USA seit dem Jahr 2000.

Biden will nach Angaben des Weissen Hauses am Donnerstag ausserdem David Chipman, einen Befürworter strikterer Waffengesetze, als seinen Kandidaten für die Leitung der Bundespolizeibehörde ATF vorstellen. Die ATF ist unter anderem für die Verfolgung von Verstössen gegen das Waffenrecht zuständig. Seit dem Jahr 2015 hat die Behörde keinen mit Zustimmung des Senats ernannten Direktor mehr – was zeigt, welch hochkontroverses Thema das Waffenrecht in den USA ist.

Vorstösse der Demokraten zur Verschärfung der Waffengesetze sind in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder gescheitert, auch der frühere Präsident Barack Obama kam bei dem Thema insgesamt wenig voran. Die mächtige Waffenlobby NRA hat im US-Kongress viele Verbündete, vor allem in der Republikanischen Partei.

Der im Januar aus dem Präsidentenamt geschiedene Republikaner Trump trat energisch für das Recht auf privaten Waffenbesitz ein und verzichtete trotz der Massaker bei einem Countrymusik-Festival in Las Vegas 2017 mit 58 Toten und des Schulmassakers von Parkland 2018 mit 17 Toten auf jegliche grössere Initiativen zur Verschärfung des Waffenrechts.

Laut der Website Gun Violence Archive kamen 2020 in den USA mehr als 43’000 Menschen durch Schusswaffen zu Tode. In dieser Zahl sind allerdings auch Suizide enthalten.

AFP/roy

Fehler gefunden?Jetzt melden.