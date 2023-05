«Apropos» – der tägliche Podcast – Joe Biden will es noch einmal wissen Trotz hohem Alter, vielen Versprechern, Stolperern und einem Sturz von einem Fahrrad: Joe Biden stellt sich zur Wiederwahl als US-Präsident. Kann er ein zweites Mal gegen Donald Trump gewinnen? Laura Bachmann Fabian Fellmann als Gast Philipp Loser als Host

Letzte Woche hat Joe Biden offiziell gemacht, was man schon lange erwartet hatte: Er tritt noch einmal zum Präsidentschaftswahlkampf an. Sein Job sei noch nicht erledigt, sagte er in einem Video zum Startschuss seiner Kampagne. Würde er nochmals zum Präsidenten gewählt, wäre Biden am Ende seiner Amtszeit 86 Jahre alt. Er würde damit den Rekord für das höchste Alter eines US-Präsidenten ein weiteres Mal brechen.

Ist sein Alter ein Vor- oder Nachteil? Warum tritt er noch einmal an? Und wie gross ist die Chance, dass es zu einer Neuauflage des letzten Duells um das Weisse Haus kommt? Donald Trump gegen Joe Biden? Diese Fragen beantwortet Fabian Fellmann in einer neuen Folge «Apropos», dem täglichen Podcast des «Tages-Anzeigers». Fellmann ist US-Korrespondent für die Redaktion Tamedia. Gastgeber ist Philipp Loser.

Laura Bachmann ist Produzentin und Gast-Moderatorin des täglichen Podcasts «Apropos». Mehr Infos @laurajbachmann Fabian Fellmann schreibt seit mehr als 20 Jahren über politische Themen. Seit Sommer 2021 berichtet der Politologe als USA-Korrespondent aus Washington, D.C. Davor war er unter anderem als Brüssel- und als Bundeshaus-Korrespondent für verschiedene Zeitungsredaktionen tätig. Mehr Infos @fabian_fellmann

