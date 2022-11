«Gib Süsses, oder es gibt Saures!» – Halloween – Joe Biden verteilt Süssigkeiten vor dem Weissen Haus Der US-Präsident verteilte mit seiner Frau Leckereien vor dem Weissen Haus in Washington.

1 / 3 Vor dem Regierungssitz in Washington verteilte Joe Biden Süsses an die Kinder. IMAGO/ZUMA Wire

US-Präsident Joe Biden und seine Frau Jill haben zu Halloween vor dem Weissen Haus Süssigkeiten verteilt. Zahlreiche kostümierte Kinder strömten am Montagabend (Ortszeit) zum Regierungssitz in Washington, um das Präsidentenpaar mit dem Aufruf «Gib Süsses, oder es gibt Saures!» Um Leckereien zu bitten.

Nach Angaben aus dem Weissen Haus waren die Familien von Feuerwehrleuten, Pflegekräften, Polizisten und Mitgliedern der Nationalgarde eingeladen worden. Das Weisse Haus war mit Kürbissen und herbstlichem Laub geschmückt. Jill Biden hatte sich als Fee verkleidet, der US-Präsident war nicht kostümiert.

Der Überlieferung nach treiben im Herbst Geister und Dämonen ihr Unwesen. Gefeiert wird Halloween heutzutage am Abend vor Allerheiligen («All Hallows’ Eve»), dem Tag, an dem Katholiken der Verstorbenen gedenken. Einwanderer aus Irland brachten den Brauch im 19. Jahrhundert in die USA, von dort kam er später nach Europa zurück.

SDA/sys

