US-Präsident nach Midterms – Joe Biden sonnt sich im Wahlresultat Der Präsident nimmt für sich einen historischen Wahlerfolg bei den Zwischenwahlen in Anspruch. Oder haben die Demokraten etwa trotz Biden gut abgeschnitten? Fabian Fellmann aus Atlanta

Kritik hält der US-Präsident für wenig qualifiziert, das hat er bei einer Frage-und-Antwort-Runde Journalisten spüren lassen. Denn die Ergebnisse der Zwischenwahlen heftet er sich ans Revers. Foto: Keystone

Told you so, sagte ich doch: Das ist das Fazit von US-Präsident Joe Biden nach den US-amerikanischen Zwischenwahlen. «Die Presse und die Kommentatoren haben eine enorme rote Welle vorausgesagt. Sie ist ausgeblieben», sagte er am Mittwoch bei einer seiner seltenen Frage-und-Antwort-Stunden im Weissen Haus. Er wisse schon, dass die Leute seine notorische Zuversicht nicht mehr ernst genommen hätten. Aber diese sei eben gerechtfertigt gewesen.