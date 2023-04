Präsident Biden spricht am Tag der Bekanntgabe seiner Kandidatur für eine zweite Amtszeit vor der nordamerikanischen Building Traders Union in Washington. Foto: AFP

Das Alter kann ängstlich machen. Es gibt aber auch diejenigen, die im Alter erst richtig durchstarten. Zu dieser Kategorie gehört Joe Biden. Nach mehr als dreissig Jahren im Senat, acht Jahren als Vizepräsident und vier Jahren im Oval Office wird er nach seinem Ableben ins Pantheon der US-Politikgrössen einziehen, so oder so. Doch «Uncle Joe» kann nicht loslassen. Er will es nochmals wissen. Er will die US-amerikanische Seele nochmals vor Donald Trump retten. Er will sein soziales Reformprogramm weiterführen. Und er will die US-Industrie zu einer neuen Blüte führen. Unter Biden sind Billionen von Dollar in den Ausbau des Sozialstaats, in die Infrastruktur und Klimamassnahmen sowie die Förderung der US-Industrie geflossen. Eine derartige keynesianische Ausgabenpolitik hat es in den USA seit dem New Deal von Franklin D. Roosevelt nicht mehr gegeben.



Biden lässt seinen demokratischen Vorgänger Barack Obama nachträglich wie einen neoliberalen Eiferer aussehen. Schon als Vizepräsident positionierte sich Biden links von Barack Obama. Dieser hörte lieber auf wirtschaftsnahe Berater mit guten Beziehungen zur Wallstreet und zum Silicon Valley als auf seinen Vizepräsidenten mit einem Faible für die «good old boys» in den Gewerkschaften. Der demokratische Wirtschaftsliberalismus kam mit der Wahl von Donald Trump 2016 zu einem jähen Ende. Denn Trump, das muss man ihm lassen, spürte die Globalisierungsmüdigkeit der US-Arbeiterschaft wie keiner und besetzte das klassische linke Thema der sozialen Gerechtigkeit von rechts. Die Demokraten konnten zuschauen, wie die gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmenden in Scharen zu Trump überliefen. Kein Wunder, hatten sich doch die Establishment-Demokraten seit Jahrzehnten nicht mehr um die US-Arbeiterschaft geschert. Trumps Wahl war ein Weckruf für die Demokraten, einer, der vier Jahre später Biden an die Macht brachte.

Bidens Ziel: ein links-progressiver Umbau der US-Gesellschaft.

Nach dem identitären Selbstzerstörungstrip von Donald Trump und seinen Republikanern war Joe Biden, der altgediente Demokrat mit Corvette und Pilotenbrille, der Oldtimer der Stunde. Sein Versprechen: America First, aber mit Linksdrall. Doch niemand konnte erahnen, wie energisch der als Zentrumspolitiker geltende Biden die US-Regierung nach links rücken würde. Viele seiner Projekte hängen zwar in den Gerichten fest wie sein Schuldenerlass für Studierende im Wert von 400 Milliarden Dollar. Seit die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurückgewonnen haben, regiert er per Dekret, wie vor ein paar Wochen, als er mit Bundesgeldern subventionierte Unternehmen anwies, die Care-Arbeit ihrer Angestellten zu bezahlen. Aber diese Dekrete verdeutlichen, worum es Biden geht – um einen linksprogressiven Umbau der US-Gesellschaft. Gleichzeitig subventioniert er die heimische Industrie – wie die Halbleiterhersteller – und verleiht den Gewerkschaften politischen Einfluss in Washington wie seit den Siebzigerjahren nicht mehr.

Der linke Flügel der Demokraten ist von der ersten Amtszeit Bidens hingerissen. «Ich bin bekehrt», bekennt die Chefin der Progressiven im Kongress, Pramila Jayapal. Vor vier Jahren noch hielt sie wenig von Biden. Nun schwärmt sie von dessen «Bidenomics». Zusammen mit ihm wolle man weitere Staatsprogramme umsetzen – das Recht auf Abtreibung zurückerkämpfen, die klimafreundliche Technologie fördern, die Krankenkasse ausbauen, die Medikamentenpreise senken, Löhne erhöhen und, last but not least, die Steuern für Reiche erhöhen. Eine Differenz zu den politischen Plänen von Joe Biden ist nicht auszumachen. Als Präsidentschaftskandidat allerdings wird Joe Biden im Wahlkampf in die Mitte rücken müssen, will er eine solide Mehrheit gewinnen.

Es ist verlockend, die Kandidatur Biden mit gerontophoben Sprüchen einzudecken.

Klar, das Greisenalter von Biden ist bedenklich. Am Ende einer zweiten Amtszeit wäre er 86 Jahre alt. Die Chance, dass er im Amt stirbt, wird mit jedem Altersjahr statistisch wahrscheinlicher, auch wenn ihm seine Leibärzte attestieren, er sei ein «vitaler, gesunder Achtzigjähriger». Seine öffentlichen Auftritte sind prekär, er verwechselt Wörter wie kürzlich China mit Kanada, hat oft Probleme mit verklebtem Speichel, macht hier und dort Altersnickerchen, und seine Fistbumps wirken immer mehr bemüht. Selbst die demokratischen Wählerinnen und Wähler sehen sein Alter als Problem an. Aber sein Wille, die USA umzugestalten, scheint ungebrochen. Er habe sich einer harten Selbstprüfung unterzogen, sagte er, nach seinem Alter gefragt. «Watch me», meint er herausfordernd.

Es ist verlockend, die Kandidatur Biden mit gerontophoben Sprüchen einzudecken. Die Wahrscheinlichkeit ist jedoch – angesichts der republikanischen Reihenkämpfe – hoch, dass er wiedergewählt wird. Und dass er energisch weiterregiert, Greisenalter hin oder her.

