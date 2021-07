Der Nationaltrainer vor dem Abgang – Jetzt ist für Vladimir Petkovic der beste Zeitpunkt zu gehen An der EM erreichte der Nationaltrainer den Höhepunkt mit der Schweiz – nun will er zu Girondins Bordeaux. Dem Verband stellt sich die Frage: Wer soll Nachfolger werden? Meinung Thomas Schifferle

So schön kann es fast nie mehr werden: Vladimir Petkovic feiert mit seinen Spielern den Triumph an der EM gegen Frankreich. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Auf dem Heimflug von der EM trugen alle aus der Schweizer Delegation das gleiche rote Leibchen – mit unübersehbarem Schweizer Kreuz. Zudem hatten sie sich zusammen einen Slogan ausgedacht: «Wir sind ein Team. Wir sind Schweiz.»

Nur ein paar Wochen später will einer dieses Team verlassen, der sein Chef ist. Vladimir Petkovic zieht es weiter, nach Bordeaux zu den Girondins. Ein Dreijahresvertrag liegt ihm vor. Darüber hat er Pierluigi Tami, den Direktor der Nationalmannschaften, Ende vergangener Woche informiert. Und vor allem hat sich der Club am Sonntagnachmittag bei Tami gemeldet und um die Freigabe für Petkovic gebeten.

Wenn es einmal so weit ist, wenn zwei von drei Parteien etwas wollen, dann ist es normalerweise nur noch eine Frage der Zeit, bis ein Wechsel perfekt wird. In einem solchen Fall geht es darum, die Modalitäten auszuhandeln, sprich eine Ablösesumme.

Sieben Jahre amtet Petkovic, der kroatisch-bosnische Schweizer mit Wohnsitz im Tessin, als Trainer der Nationalmannschaft. Das ist eine bemerkenswert lange Zeit, und es ist von den Resultaten her auch eine gute Zeit: mit EM-Achtelfinal 2016, WM-Achtelfinal 2018, Finalturnier der Nations League 2019 und passendem Spannungsbogen. Die EM in diesem Sommer brachte den Höhepunkt in der Ära Petkovic – mit dem denkwürdigen Abend gegen Frankreich und dem heroischen Ausscheiden im Viertelfinal gegen Spanien.

Die Emotionen als wahrer Erfolg

Besser kann es für Petkovic gar nicht sein, als jetzt zu gehen: auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Viel mehr kann er zusammen mit dieser Mannschaft nicht erreichen als in diesem Sommer. Dabei geht es nicht einmal um das Resultat allein, sondern es geht um die Emotionen, die damit verbunden sind. Der wahre Erfolg für den Trainer und seine Spieler war, die Menschen so zu berühren, wie ihnen das im Achtelfinal gegen Frankreich gelang.

Petkovics Vertrag läuft vorerst noch bis zum Ende der laufenden WM-Qualifikation, die mit Barrage bis in den März hinein dauern kann. Er verlängert sich automatisch bis Ende 2022, wenn die Schweiz sich die Teilnahme am Turnier in Katar sichert. So ist das Papier jedenfalls abgefasst.

Das hat Petkovic nicht daran gehindert, sich schon länger nach einer Alternative zur Schweiz umzuschauen. Er hätte sich in England gesehen, in Deutschland oder natürlich in Italien, dem er sprachlich, geografisch und emotional so nahe ist. Nie hat sich etwas konkret ergeben. Vor der EM kam das Gerücht mit Zenit St. Petersburg auf, er selbst drückte sich immer um eine klare Antwort dazu. «Gerüchte gibt es immer wieder», sagte Tami im Juni dazu.

Wie sehr er den Erfolg genoss und wie gross die Genugtuung war, zeigten die Bilder nach dem gehaltenen Elfmeter von Yann Sommer gegen Frankreich.

Der Trainer muss immer daran gedacht haben, was denn ist, wenn der Verband einmal nicht mehr mit ihm arbeiten will, was bei einem Scheitern an dieser EM passiert, bei einem Aus in der WM-Qualifikation. Wie schmal der Grat zwischen Triumph und Tragödie sein kann, zeigte sich nach dem 0:3 gegen Italien. Ein Spiel blieb der Schweiz, um die vorzeitige Heimreise zu verhindern. Und deshalb stellte sich bei Petkovic bereits die Frage, ob er bei einem Misserfolg noch glaubwürdig bleiben könne. Die Antwort lieferte das 3:1 gegen die Türkei.

Petkovic sah das Erreichen des Viertelfinals als Lohn seiner Beharrlichkeit, nie von seinem Weg abgewichen und immer zu seinen Überzeugungen gestanden zu haben. Wie sehr er den Erfolg genoss und wie gross die Genugtuung war, zeigten die Bilder nach dem gehaltenen Elfmeter von Yann Sommer gegen Frankreich. So ausgelassen hat er in den ganzen sieben Jahren nie gejubelt.

Tami ist gefordert

Jetzt also will er nur auf sich schauen und gehen. Bordeaux mag auf den ersten Blick nun nicht die grosse europäische Nummer sein, und es war jüngst wegen finanzieller Probleme vom Zwangsabstieg bedroht, die erst mit dem Einstieg des Luxemburger Geschäftsmanns Gerard Lopez gelöst werden konnten. Aber Petkovic würde sich kaum für die Girondins aussprechen, wenn er Lopez’ Plänen nicht vertrauen würde. Eine Million Franken jährlich ist sein Vertrag in der Schweizer wert, plus Prämien. In Frankreich könnte er deutlich mehr verdienen.

Zurück liesse er einen Schweizer Verband, für den die Zeit drängt, die Nachfolge zu regeln. Am 1. September steht das Testspiel gegen Griechenland an, am 5. und 8. September folgen vor allem die Aufgaben in der WM-Qualifikation in Basel gegen Europameister Italien und in Belfast gegen Nordirland. Keiner ist darum mehr gefordert als Pierluigi Tami.

Genau dafür ist er als Direktor eingestellt worden, um dafür zu sorgen, dass der Verband für einen solchen Fall vorbereitet ist. Er ist professionell genug, sich schon länger mit dem Thema Nationaltrainer befasst zu haben. Denn es muss für ihn immer um die Kernfrage gegangen sein: Wie weiter mit Petkovic? Soll es eine Zukunft über den bestehenden Vertrag hinaus geben? Oder braucht es nicht auch einmal einen Wechsel, ein Aufbrechen der Hierarchien, die sich über die Jahre eingeschliffen haben?

Ein guter Direktor hat eine Liste zur Hand mit Alternativen, die für ihn auf Petkovic nachfolgen können. Er kann auch die Antworten liefern, welchen Fussball er künftig sehen will. Es würde überraschen, wenn er in dieser Beziehung einen kompletten Umbruch möchte. Ihm hat immer gefallen, auf welche Art Petkovic die Mannschaft spielerisch weiterentwickelt hat, mit welchem Mut sie auch Grössen wie Frankreich oder Spanien begegnet ist.

Die lange Kandidatenliste

Als vor bald acht Jahren Ottmar Hitzfeld seinen Abschied als Nationaltrainer ankündigte, gab es einen unbestrittenen Favoriten für seine Nachfolge. Das war Marcel Koller, damals erfolgreich in Österreich tätig. Koller sagte ab, und Petkovic bekam in der Schweiz den Zuschlag, weil das Denken im Verband verbreitet war, mit seinem Hintergrund passe er bestens zu einer Mannschaft, in der auch viele Spieler vom Balkan kommen.

Koller wäre auch jetzt verfügbar, er ist ohne Club. Aber steht er für einen Fussball à la Petkovic? Lucien Favre ist frei. Dass der 63-Jährige ein grossartiger Ausbildner ist, steht ausser Frage. Aber Favre möchte in diesem Sommer kein neues Team übernehmen. Dies gelte auch für die Schweizer Nationalmannschaft, wie sein Berater Christophe Payot am Montagnachmittag gegenüber Keystone-SDA betonte.

Einst eng vertraut in Mönchengladbach: Lucien Favre mit Granit Xhaka. Doch derzeit schient der Romand nicht am Posten des Nationaltrainers interessiert. Foto: EPA

Urs Fischer muss ein Kandidat sein, weil Fischer bei Union Berlin glänzend arbeitet. Aber will er weg aus der Bundesliga, von einem Club, bei dem er sich so gut aufgehoben fühlt? Es gibt René Weiler, den selbstbewussten Winterthurer, auch er ist ohne Anstellung. Wer sich in der Super League umschaut, kann auf Fabio Celestini vom FC Luzern kommen, auf Alain Geiger, den Trainer von Servette, oder auch auf Peter Zeidler, der in St. Gallen mit seiner Art der Aussendarstellung anders wirkt als Petkovic. Thorsten Fink könnte sich selbst anbieten. Und vielleicht wäre Markus Babbel einen Gedanken wert.

An Auswahl fehlt es Tami sicher nicht. Er muss nur die richtige Wahl treffen. Denn es geht auch um eines: Wie kann die Nationalmannschaft den Geist des Sommers 2021 bewahren? «Für diese Mannschaft, für den Fussball in der Schweiz ist es wichtig, dass wir anfangen, diesen Erfolg als Nullpunkt zu sehen, als Ist-Zustand», antwortete Vladimir Petkovic. Das war Anfang Juli. Es ist irgendwie schon lange her.

