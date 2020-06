Analyse zum FC Thun vor dem Neustart – Jetzt würden die Investoren kaum mehr einsteigen Die Zusammenarbeit mit den Geldgebern hat sich wegen Corona nicht entwickelt wie angenommen. Dennoch deutet nichts darauf hin, dass es den amerikanisch-chinesischen Investoren nicht ernst ist mit dem FC Thun – im Gegenteil. Dominic Wuillemin

Stolzer Präsident: Markus Lüthi gibt am 26. November 2019 den Einstieg der Investoren bekannt. Foto: Christian Pfander

Die Thuner Entscheidungsträger haben Ruhe bewahrt. Zusammengehalten. Nüchtern analysiert. Und erst dann gehandelt. So hat der Club das furchtbare 2019 erstaunlich souverän hinter sich gelassen, in dem er nicht nur in 36 Ligapartien 30-mal sieglos blieb, sondern auch den verletzungsbedingten Verlust der Identifikationsfigur Dennis Hediger hinnehmen musste. Thun hielt an Marc Schneider fest, der Trainer ist längst der dienstälteste der Super League. Thun justierte das Kader. Und holte aus 5 Spielen in der Rückrunde 10 Punkte. Nur Luzern war 2020 erfolgreicher. Deshalb kann der Tabellenletzte zuversichtlich in den Abstiegskampf steigen.

Der FC Thun ist sich also treu geblieben. Trotz den amerikanisch-chinesischen Investoren von der Pacific Media Group, die sich Ende 2019 beteiligten und 20 Prozent der Aktien halten. Der Amerikaner Paul Conway liess sich bei der Generalversammlung Ende Februar in den Verwaltungsrat wählen, er reist alle paar Monate für eine Sitzung nach Thun. Ins Tagesgeschäft aber mischen sich die ausländischen Mitbesitzer – anders als bei Lausanne und GC – nicht ein. Von den zugesicherten 3 Millionen Franken, abrufbar über zehn Jahre, hat der Club rund die Hälfte beansprucht.

Auch Corona-bedingt ist der Einfluss der Investoren gering geblieben. Ein gewichtiger Grund für die Zusammenarbeit war die Nähe zu den Tourismus-Hotspots im Berner Oberland. Die PMG will wohlhabende Chinesen nach Thun locken, durch Fernverkehr und Sponsoringdeals aus Asien soll sich der Wert des Clubs erhöhen. Doch wann solche Reisen wieder möglich sind, ist nicht absehbar. Nach dem erneuten Corona-Ausbruch in Peking etwa haben die Behörden der chinesischen Hauptstadt vor ein paar Tagen die zweithöchste Gefahrenstufe ausgerufen. Insofern können die Clubverantwortlichen von Glück reden, haben sie den Deal ein paar Monate vor der weltweiten Pandemie abgeschlossen. Sonst wäre er in dieser Form kaum zustande gekommen.

Zumal sich die wirtschaftliche Lage des Vereins aufgrund des Stillstands verschlechtert hat. Rund 30 Prozent der Sponsoren haben vom Kündigungsrecht Gebrauch gemacht. Präsident Markus Lüthi bezifferte kürzlich den dadurch entstehenden Verlust auf 400’000 Franken. Dank Kurzarbeit ist zwar wochenlang fast kein Geld abgeflossen, aber vor dem Neustart musste der Club den Betrieb wieder hochfahren.

Derzeit führt die Clubleitung mit dem kantonalen Arbeitsamt Verhandlungen über die Kurzarbeit. Sie muss aufpassen, welche Zeichen sie damit aussendet. Die Spieler sind in den nächsten 6 Wochen mit 13 Partien stärker gefordert denn je. Werden sie während dieser Zeit auf Kurzarbeit gesetzt, könnte sie das verärgern. Und damit Ruhe und Zusammenhalt gefährden – zwei der grossen Thuner Trümpfe.

Das Gesicht der Investoren: Der Amerikaner Paul Conway von der Pacific Media Group (PMG). Foto: Susanne Keller

Zurück zu den Geldgebern. Dass es ihnen mit dem Investment nicht ernst ist, darauf deutet nichts hin. Sie haben ihr Portfolio, zu dem neben dem FC Thun der englische Zweitligist Barnsley gehört, um den belgischen Club KV Oostende erweitert. Die Investoren sind daran, mittels digitaler Datengenerierung ein riesiges Scouting-Netzwerk aufzubauen. Das soll den Clubs erlauben, unter Wert gehandelte Spieler zu holen, die sie dann mit viel Profit verkaufen können. Auch in dieser Hinsicht hat sich Corona verzögernd auf die Intensität der Zusammenarbeit ausgewirkt. Der FC Thun kann das Kader nicht planen, solange nicht feststeht, in welcher Liga er nächste Saison spielen wird.

Und damit zur grossen Frage, was passieren würde, sollte den Oberländern der Ligaerhalt nicht gelingen? Ein schneller Abgang der Investoren scheint ausgeschlossen, weil im Beteiligungsvertrag festgeschrieben ist, dass ein Ausstieg der PMG nur erlaubt ist, wenn er für den Club nicht existenzbedrohend ist. Wahrscheinlicher ist, dass die Geldgeber bei einem Abstieg bestrebt wären, ihre Beteiligung auszubauen. In Barnsley und Oostende sind sie Mehrheitseigentümer. Zwar streichen die Thuner Verantwortlichen immer wieder vehement heraus, dass sie den Club nicht verkaufen wollen. Aber was ist, wenn dies die einzige Möglichkeit ist, den FC Thun zu retten?