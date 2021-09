Gefährliches Formel-1-Duell - Jetzt wirds dreckig

Formel-1-Duell Lewis Hamilton vs. Max Verstappen – Jetzt wirds dreckig In Monza dankte Hamilton Gott dafür, den Unfall mit seinem Rivalen Verstappen überlebt zu haben. Nun legt auch der Weltmeister seine Zurückhaltung ab. Er weiss, wie es geht. René Hauri

Gerieten schon in Barcelona aneinander und hatten sich nicht viel zu sagen: Lewis Hamilton (rechts) und Herausforderer Max Verstappen. Foto: Imago Images

Plötzlich geht es in diesem Duell auch noch um Leben und Tod. Als würde nicht schon genug überhitzt und überhöht im mitunter brachialen Kampf zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton um die Krone der Formel 1.

Nachdem in Monza vor zwei Wochen der Red Bull von Verstappen auf den Mercedes von Hamilton gerollt war, über dem Kopf des Siebenfachweltmeisters zu liegen kam und sich dieser aus dem Cockpit gemüht hatte, sprach bei der Medienkonferenz ein nachdenklicher Hamilton ins Mikrofon. «Ich bin dankbar, dass ich noch hier bin, und ich fühle mich gesegnet, dass heute offensichtlich jemand auf mich aufgepasst hat», sagte der gläubige Brite mit einer Menge Pathos in der Stimme. «Erst wenn du so etwas erlebst, wird dir bewusst, wie zerbrechlich das Leben eigentlich ist.» Und auch noch: «Ich danke Gott für den Halo, der wohl letztendlich mich und meinen Nacken gerettet hat.»

Der Bügel rettete ihm «definitiv das Leben»

Der Sicherheitsbügel Halo, englisch für Heiligenschein, umgibt die Cockpits der Piloten seit 2018 und verhinderte in Monza, dass das rechte Hinterrad des Red Bull direkt auf dem Helm des Briten landete. Hamiltons Chef Toto Wolff sprach davon, dass der Halo «Lewis definitiv das Leben gerettet hat. Es wäre ein ganz fürchterlicher Unfall gewesen, wenn wir ihn nicht gehabt hätten. Ich will gar nicht daran denken.»

Der Unfall zwischen Hamilton und Verstappen in Monza. Video: SRF

Möglich, dass die Voten übertrieben sind – wie das vieles ist in diesem milliardenschweren Unterhaltungszirkus. Jedenfalls entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, bedanken sie sich bei Mercedes nun gar bei Gott für diesen Heiligenschein. Vor dessen Einführung schrieb Hamilton in den sozialen Medien: «Bitte nicht!» Und sprach von der «hässlichsten Modifikation in der Formel-1-Geschichte». Wolff wiederum verlangte nach einer Kettensäge – «um das Ding abzuschneiden». Nun also verhinderte dieses Ding Schlimmeres.

Dass es überhaupt so weit kam beim Grand Prix von Italien, hat viel mit der Entwicklung in dieser Saison zu tun, in der Verstappen den 36-jährigen Dauersieger fordert wie lange keiner mehr – und mit den Charakteren. Fünf Punkte Vorsprung nimmt der Niederländer mit nach Sotschi, wo am Sonntag Rennen 15 von 22 gefahren wird. Diesen Minivorteil hat sich der 23-Jährige hart erkämpft. Teils mit Mitteln am Rande der sportlichen Legalität. Zwar kann Verstappen nicht mehr vorgeworfen werden, ein rücksichtsloser Haudrauf zu sein wie einst, als er ausbremste und abschoss, was der Rennsport hergab. Doch die Grundaggressivität ist ihm auch nach 133 Grands Prix nicht abhandengekommen.

Bislang steckte Hamilton oft zurück

Schon beim zweiten Rennen in Imola griff er Hamilton in der ersten Kurve an, die Autos berührten sich – Hamilton steckte zurück. In Barcelona, wieder Kurve 1, rempelte er den Briten an – dieser steckte zurück und fand sich auf Rang 2 wieder.

Nun ist es nicht so, dass Hamilton einfach ein besonders freundlicher Zeitgenosse wäre, der auf der Strecke anderen gerne den Vortritt lässt. Vielmehr ist er clever, wägt er ab zwischen Risiko und Sicherheit, zwischen Nutzen und Schaden. Zudem konnte er es sich in den letzten Jahren schlicht leisten, sich aus Geplänkeln und gefährlichen Positionskämpfen herauszuhalten, so überlegen fuhr er zu seinen Titeln.

Das ist nun anders. Entsprechend schwindet die Zurückhaltung, die dem von der Queen zum Ritter geschlagenen Sir Lewis Hamilton ganz gut stand. Jetzt hält auch er einmal dagegen, wenn es zum Rad-an-Rad-Duell kommt mit dem widerspenstigen Niederländer. Wie in Silverstone, wo als Folge eines Rencontres bei knapp 300 km/h Verstappen in die Reifenstapel flog, seinem Auto benommen entstieg und noch im Spital untersucht wurde, als Hamilton – trotz 10-Sekunden-Strafe – ausgelassen seinen Heimsieg bejubeln konnte. Verstappen fand das ziemlich unanständig.

In Monza nun staunte Hamilton, dass der erbitterte Kontrahent gemütlich an ihm vorbeischlenderte, während er noch eingeklemmt im Schalensitz sass und sich mit dem Rückwärtsgang unter dem Red Bull hervorzuwuchten versuchte.

Bereits zuvor, in der allerersten Runde, waren sie aneinandergeraten – und hatte Hamilton zum Wohle beider die Abkürzung über die holprigen Bodenwellen genommen, um eine Kollision zu vermeiden. In Runde 26 dann hat Verstappen wenig Lust, das Gleiche zu tun, es wird zu eng, die Räder berühren sich, er landet auf dem Auto des Gegners. «Das hast du davon, wenn du keinen Platz lässt», funkt Verstappen noch, als er davonläuft. Es ist seine ganz eigene Sicht auf den Vorfall, in Russland verliert er wegen der Kollision drei Startplätze.

Hamilton kann auch Psychospielchen

Es geht in diesem Zweikampf auch darum, Stärke zu demonstrieren, dem anderen zu zeigen, dass ihm nichts geschenkt wird. Bei Verstappen ist das in der DNA. Hamilton, der neben ihm wirkt wie ein frommes Lamm, muss sich erst wieder an diese härtere Gangart gewöhnen. 2016 benötigte er sie ein letztes Mal, als der hartnäckigste Rivale aus dem eigenen Team kam. Es war eine aufreibende Saison, an deren Ende ein völlig heruntergekämpfter Nico Rosberg triumphierte und gleich zurücktrat.

Hamilton hatte sich damals in Mätzchen auf und neben der Strecke geübt, trieb Psychospielchen mit dem Deutschen. Der Plan ging zwar nicht auf, die Fertigkeiten, auch die schmutzigen, die schon manch Formel-1-Weltmeister brauchte auf dem Weg zum Gesamtsieg, beherrscht aber auch er. Er wird sie in den letzten acht Rennen häufiger einsetzen müssen, will er sich mit acht WM-Titeln zum alleinigen Rekordweltmeister vor Michael Schumacher krönen.

