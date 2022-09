Bauarbeiten in Niederwangen – Jetzt wird die Erschliessung zum neuen Polizeizentrum gebaut Am Montag fahren in Niederwangen die Bagger auf: Dann ist Baustart für die Erschliessungsstrasse zum neuen kantonalen Polizeizentrum.

In Niederwangen fahren am Montag die Bagger auf, um die Erschliessungsstrasse zum Entwicklungsgebiet Juch Hallmatt zu bauen. (Symbolbild) Foto: Adrien Perritaz (Keystone)

In Niederwangen beginnen am Montag die Bauarbeiten für die Erschliessungsstrasse zum neuen kantonalen Polizeizentrum und weiteren Gewerbebetrieben im Gebiet Juch Hallmatt.

Dort wollen verschiedene Grundeigentümer ihre Parzellen überbauen, wie die Gemeinde Köniz, zu der der Ort Niederwangen gehört, am Freitag mitteilte. So realisiert der Kanton ab Mitte 2023 an diesem Standort ein neues Polizeizentrum, ein weiterer Investor plant eine neue Gewerbeliegenschaft.

Die vorgesehenen Gebäude werden über eine neue Erschliessungsstrasse an die bestehende Hallmattstrasse erschlossen. Mit dem Bau der Strasse werden auch die erforderlichen Werkleitungen im Untergrund erstellt. Die Bauarbeiten für die Strasse dauern voraussichtlich bis im Sommer 2023 und werden im Perimeter keine nennenswerten Verkehrsbehinderungen verursachen.

