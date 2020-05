Gastro-Start am 11. Mai – Jetzt wird aufgetischt und hinausgestuhlt Berns Gastronomen machen sich bereit für die Wiedereröffnung: mit Desinfektionsmittel, reduzierten Speisekarten und Adresslisten – und der Frage, ob sich das überhaupt lohnt. Sophie Reinhardt

Regula und Stephan Hofmann vom Restaurant Postgasse machen dieses Jahr keine Sommerferien, aber am Montag ihr Restaurant wieder auf. Adrian Moser

Berns Stammtische blieben lange Wochen verweist. Nun ist Besserung in Sicht. Ab dem 11. Mai dürfen Wirte ihre Restaurants und Bars wieder eröffnen. Allerdings unter Beachtung strenger Sicherheitsvorkehrungen: Zwischen den Tischen müssen mindestens zwei Meter Abstand sein, und maximal vier Personen dürfen am selben Tisch sitzen. So verlangen es die allgemeinen Hygienemassnahmen.