Jetzt wird auch die BKW teurer – Strompreise steigen fast überall im Kanton Bern Erstmals seit 2019 verlangt der grösste Berner Stromkonzern BKW mehr für Energie. Auch weitere Elektrizitätswerke erhöhen die Preise. Julian Witschi

Viele Stromversorger erhöhen die Tarife weiter, eine Ausnahme ist der diesjährige Spitzenreiter Energie Wasser Aarberg. Foto: Marc Dahinden

Im internationalen Stromhandel sind die Preise zwar seit dem extremen Anstieg vor einem Jahr deutlich gesunken. Dennoch müssen viele Berner Haushalte und Gewerbebetriebe 2024 nochmals mehr für Strom bezahlen.

Die Versorger begründen dies insbesondere mit steigenden Kosten für Investitionen in die Stromnetze und mit den Massnahmen des Bundes gegen Energiemangel im Winter. Zudem seien die Preise auf dem Strommarkt immer noch höher als vor zwei Jahren. Ferner steigt 2024 zudem die Mehrwertsteuer von 7,7 auf 8,1 Prozent.

BKW schlägt um 22 Prozent auf

Der grösste Berner Energieversorger BKW erhöht den Gesamttarif für Strom per 1. Januar 2024 um rund 18 Franken pro Monat respektive 216 Franken pro Jahr. Der Preis für das Standardprodukt mit Strom aus Wasserkraftwerken (Energy Blue) steigt von 23,81 auf 29,05 Rappen pro Kilowattstunde. Das sind 22 Prozent mehr. Der Konzern, der in rund 300 Gemeinden über das Monopol in der Grundversorgung verfügt, betont allerdings, damit liege er immer noch im Mittelfeld aller Schweizer Energieversorger.

Und es handle sich um die erste Erhöhung der Energietarife der BKW seit 2019: Das betrifft den Preis für den eigentlichen Strom ohne Netzkosten und sonstige Abgaben. Letztes Jahr reichte die BKW lediglich die Tariferhöhung der nationalen Netzbetreiberin Swissgrid an die Kundschaft weiter.

Andere Versorger, die ohne eigene Kraftwerke viel teurer am Markt Strom einkaufen mussten, erhöhten die Preise bereits per 2023 massiv. Die BKW produziert den Strom dagegen selbst und muss die Tarife in der Grundversorgung auf ihre Produktionskosten abstützen. Das war lange Zeit zum Nachteil der Konsumentinnen und Konsumenten der BKW, die nicht von den sehr tiefen Strommarktpreisen profitieren konnten. Letztes Jahr hat sich diese Situation umgekehrt und es wurden vorab Kunden von Stromversorgern zur Kasse gebeten, die keine eigenen Kraftwerke haben und am Markt einkaufen müssen.

Die anhaltend hohen Strommarktpreise wirken sich nun aber bei der BKW indirekt auf die Gestehungskosten der Kraftwerke aus, wie der Konzern schreibt. Zu den Preistreibern zählt die Pumpenergie, weil fürs Hochpumpen von Wasser in Pumpspeicherkraftwerke mehr bezahlt wird. Zudem hätten wegen der Hitzewellen Kraftwerksbetreiberinnen wie die BKW weniger Strom aus Wasserkraft erzeugen können, was die Produktionskosten pro Kilowattstunde Strom gesteigert habe.

Ein weiterer Kostenfaktor sind Um- und Ausbau des Stromnetzes für die Energiewende, insbesondere auch das Smart Metering: 2024 startet die BKW die flächendeckende Installation der intelligenten Stromzähler. Zudem führen höhere Tarife für die Nutzung des Übertragungsnetzes der Swissgrid zu Mehrkosten im Verteilnetz der BKW.

EWB verzichtet auf 9 Millionen

In der Stadt Bern steigt der Strompreis für Privathaushalte ebenfalls auf knapp 30 Rappen pro Kilowattstunde. Der Aufschlag beträgt 19 Prozent. Die jährlichen Stromkosten erhöhen sich für einen in der Bundesstadt repräsentativen Haushalt mit vier Zimmern, einem Elektroherd und einem Jahresverbrauch von 2500 Kilowattstunden dadurch um 121 Franken.

Das stadteigene Unternehmen hat aufgrund der ausserordentlichen Situation entschieden, «einen Beitrag zur Dämpfung der Stromtarife zu leisten». EWB verzichtet darauf, Unterdeckungen aus den Vorjahren in Höhe von 9 Millionen Franken von den Kundinnen und Kunden einzufordern. Um diesen Betrag waren die Tarife zuletzt zu tief. Er entspricht rund 20 Prozent des durchschnittlich erwirtschafteten Jahresgewinns. Sonst wären die Strompreise der EWB um weitere 2,3 Rappen pro Kilowattstunde oder durchschnittlich 100 Franken pro Jahr gestiegen.

Energie Thun verweist auf Bund

Die Bieler ESB erhöht die Stromtarife um rund 12 Prozent. Nochmals deutlich teurer wird Strom in Thun. Wie die Energie Thun AG mitteilt, ist je nach Verbrauchsprofil mit 22 bis 29 Prozent höheren Stromtarifen zu rechnen: Ein Haushalt in einer 4-Zimmer-Wohnung mit Elektroherd und -boiler sowie einem Jahresverbrauch von 4500 Kilowattstunden, der das Standardprodukt Blaustrom bezieht, bezahlt 7,28 Rappen pro Kilowattstunde mehr. Dies bedeutet Mehrkosten für solche Standardhaushalte von 25.25 Franken pro Monat.

«1,2 Rappen pro Kilowattstunde kostet die Stromreserve, mit welcher der Bund die Versorgung im Winter sichern will.» Urs Neuenschwander, Energie Thun

Auf dieses Jahr hatte Energie Thun die Strompreise bereits um 18 Prozent erhöht. Als Gründe für den neuerlichen Aufschlag nennt Vertriebsleiter Urs Neuenschwander unter anderem Mehrkosten bei Swissgrid, höhere Netznutzungskosten und die neue Winterstromreserve. Letztere wird 2024 eingeführt, kostet 1,2 Rappen pro Kilowattstunde und deckt die Kosten für die Massnahmen des Bundes, um eine Strommangellage im Winter zu vermeiden. Dazu gehören die vorgesehene Wasserkraftreserve, die Reservekraftwerke und die Notstromgruppen.

Localnet spricht von Höchststand

Eine Gesamtübersicht über die Strompreise aller Schweizer Grundversorger wird die Regulierungsbehörde Elcom nächsten Dienstag publizieren. Diverse Versorger informieren nun vorab.

«Aktuell sieht es so aus, dass wir mit den Preisen 2024 einen vorläufigen Höchststand erreichen.» Marcel Stalder, Localnet

In Burgdorf steigen die Strompreise um rund 20 Prozent. «Obwohl es mit den Verwerfungen an den Energiemärkten absehbar war, dass die Preise nochmals steigen, ist es trotzdem nicht einfach, erneut eine Preiserhöhung kommunizieren zu müssen», sagt Marcel Stalder, Verkaufsleiter von Localnet. «Die gute Nachricht ist aber, dass es aktuell so aussieht, dass wir mit den Preisen 2024 einen vorläufigen Höchststand erreichen.» Dies hänge allerdings davon ab, wie sich der Preis am Strommarkt bis Juni 2024 entwickle.

Die Kundinnen und Kunden der IB Langenthal müssen rund 13 Prozent mehr für den Strom bezahlen. Für Standardhaushalte seien das 15.75 Franken mehr pro Monat. Die Genossenschaft Elektra in Jegenstorf meldet einen vergleichsweise geringeren Aufschlag von 1,8 Rappen pro Kilowattstunde. Das sind 5,5 Prozent oder rund 6.70 Franken pro Monat mehr.

Bei der Energie Seeland AG in Lyss wird zwar die Energie günstiger, aufgrund externer Faktoren steigen dagegen Netzpreis und Abgaben. Für den Standardhaushalt steigen die Gesamtkosten um 1,4 Prozent.

Leichte Entspannung in Aarberg

Eine leichte Entspannung gibt es bei Energie Wasser Aarberg, die letztes Jahr noch den extremsten Tarifanstieg verkündet hatte. Der Strompreis wurde um über 200 Prozent auf 56,25 Rappen erhöht. 2024 geht es wegen der tieferen Strombeschaffungskosten um 22 Prozent runter auf 43,8 Rappen – das ist aber immer noch mehr als das Doppelte von vor zwei Jahren.

