Nach «Rendez-vous Bundesplatz» – Jetzt verwandelt sich die Heiliggeistkirche in ein Lichtspektakel In Bern gibt es ab Freitag gleich neben dem Bahnhof eine neue Lichtinstallation zu sehen: Der Innenraum der Heiliggeistkirche wird ausgeleuchtet.

Ein Anblick des Lichtspektakels Genesis. Hier in einer Zürcher Kirche. Foto: PD/Projektil Medialabel AG

Die Berner Heiliggeistkirche beherbergt ab Freitag die Lichtinstallation «Genesis». Dabei werden die Decke und die Innenwände der Kirche mit Lichtprojektionen bespielt und musikalisch begleitet, teilte das Zürcher Künstlerkollektiv Projektil mit.

Damit die Projektion zu den Proportionen des Gebäudes passt, musste das Kollektiv den Innenraum der Kirche sowie deren Objekte vermessen. «In diesem Jahr widmen wir uns den ersten drei Tagen der Genesis, also dem Chaos, dem Licht, der Luft, dem Wasser, der Erde und den Pflanzen», liess sich Kreativdirektor Roman Beranek zitieren. Unter Genesis ist die Schöpfungsgeschichte zu verstehen.

Das Lichtspektakel dauert 30 Minuten und ist während knapp vier Wochen täglich am Abend ab 17.30 Uhr in der Kirche am Berner Bahnhofplatz zu besuchen.

Projektil hat in der Vergangenheit in Bern das Bundeshaus im Rahmen von «Rendez-vous Bundesplatz» bespielt. Die jetzige Show wurde schon in der Zürcher St. Jakob-Kirche aufgeführt und sei die meistbesuchte von Projektil, war der Mitteilung vom Mittwoch zu entnehmen.

SDA/chh

