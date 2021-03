Nach dem Entscheid in Moutier – Jetzt verhandeln Bern und Jura um Moutiers Kantonswechsel Bis Moutier jurassisch sein wird, dauert es wohl noch mindestens fünf Jahre. Was bis dahin geschehen muss, wo die Knackpunkte liegen und warum das alles so lange geht. Noah Fend

Erst die Abstimmung, dann die projurassische Freude, nun die zähen Verhandlungen: Bis der Kantonswechsel umgesetzt ist, braucht es Jahre. Foto: Alexandra Jäggi

Moutier hat abgestimmt. Was passiert nun? Der Überblick über die nächsten Etappen, den möglichen Zeitplan und allfällige Stolpersteine.

Die Ausgangslage

Beim projurassischen Jubel vor dem Hôtel de Ville in Moutier denkt wohl niemand an Einsprachen. Bis 27. April könnten solche aber noch eingereicht werden. Foto: Adrian Moser

Moutier hat am Sonntag einem Wechsel vom Kanton Bern zum Kanton Jura zugestimmt. Das Resultat fiel mit knapp 400 Stimmen Unterschied deutlicher aus als bei der annullierten Abstimmung 2017. Dagegen erfolgreich zu rekurrieren, wird somit zwar schwieriger, bleibt aber möglich.

Eine erste Beschwerde ist beim Regierungsstatthalteramt Berner Jura bereits vor der Abstimmung am Sonntag eingetroffen. Dieses Verfahren ist noch nicht abgeschlossen, wie Regierungsstatthalterin Stéphanie Niederhauser (FDP) bestätigt. Seit der Abstimmung am Sonntag ist keine weitere dazugekommen. Die Beschwerdefrist läuft jedoch bis 30 Tage nach dem Abstimmungstermin, endet also erst am 27. April. Nachdem am Samstag ein vertrauliches Schreiben des Kantons Bern an das Bundesamt für Justiz mit rund 100 Verdachtsfällen auf Abstimmungstourismus publik wurde, sind weitere Beschwerden zu erwarten.