Protest für Corona-Betroffene – Jetzt verärgert Nause linke Demonstranten Der Berner Sicherheitsdirektor bewilligt für Samstag einen Umzug durch die Altstadt von Massnahmengegnern. Zuvor hat er dies linken Gruppierungen verwehrt. Carlo Senn

Eine Anti-Rassismus-Demo auf dem Bundesplatz. Diesen Samstag dürfen linke Kreise allerdings nur auf dem Helvetiaplatz demonstrieren. Foto: Jürg Spori

Um die Situation der Corona-Demos zu entschärfen, hat die Stadt kurzfristig eine Demonstration von Massnahmengegnern für Samstag bewilligt. Das Gesuch kommt vom «Aktionsbündnis der Urkantone» und von der «Freien Linken Schweiz». Damit will Sicherheitsdirektor Reto Nause (Die Mitte) den unbewilligten Protesten am kommenden Donnerstag den Wind aus den Segeln nehmen, nachdem es zuvor bei solchen Demos regelmässig zu Ausschreitungen gekommen ist.

Mit dieser Aktion verärgert der Sicherheitsdirektor jedoch eine linke Vereinigung, die am Samstag ebenfalls protestiert. Allerdings für die «besonders Betroffenen der Corona-Pandemie». Zu den Unterstützern gehören unter anderem die SP Stadt Bern, das Grüne Bündnis, die Alternative Linke, die Partei der Arbeit, die Juso Stadt und Kanton Bern sowie das feministische Streikkollektiv Bern. Auch das Solidarische Bündnis Bern hat dazu aufgerufen, an der Demo teilzunehmen. Dieses hat bereits letzte Woche eine Demonstration in Bern organisiert – allerdings eine illegale.