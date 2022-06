Aare erreicht 20 Grad – Jetzt stimmt die Temperatur langsam auch für Gfrörlis Die Aare hat die 20-Grad-Marke geknackt. Dafür ist es nicht nur früh im Jahr, sondern es ist auch ziemlich lange her. Sarina Keller

Foto: Christian Pfander

«Ja eh», findet die App «Aare-Guru» und wahrscheinlich auch viele Bernerinnen und Berner: Die Aare hat jetzt 20 Grad – ein Wert, vor dem einige gar nicht erst daran denken, ins Wasser zu steigen.

Dass die Aare so früh so warm ist, ist selten. Laut den Messdaten vom Schönausteg hat sie diese Temperatur in den letzten fünf Jahren kein einziges Mal so früh erreicht. Nahe dran war es nur 2017, da stellte sich die «bebadbare» Temperatur am 21. Juni ein. Und im Hochwasser-Jahr 2021 kletterte das Aare-Thermometer gar nie so hoch – der Jahreshöchstwert lag am 15. August bei 19,4 Grad.

Auch die Abflussmenge ist mit 137 Kubikmetern pro Sekunde eher gering. Der Bund gibt ab 360 Kubik pro Sekunde Gefahrenstufe zwei an. Alles darunter ist Gefahrenstufe eins, eine Gefahrenstufe null gibt es nicht. Das hat auch gute Gründe, wie Badeunfälle jedes Jahr wieder zeigen – jüngstes Beispiel ist der tragische Tod des Indonesiers Eril. (Lesen Sie hier Erils Geschichte)

Im oben verlinkten Text mahnt Philipp Binaghi, Mediensprecher der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG): «Schwimmen zu können, ist kein Schutz gegen das Ertrinken.» Für die Sicherheit im, am und auf dem Wasser könne Routine genauso gefährlich sein wie Unwissen.

