Vorbild Covid-19-Impfung – Jetzt sollen RNA-Impfstoffe auch andere Viren bekämpfen mRNA-Impfstoffe haben das Wettrennen um die ersten Corona-Vakzine gewonnen. Jetzt wollen Hersteller mit dem Verfahren Impfstoffe gegen Grippe und HIV entwickeln und Krebs und seltene Krankheiten bekämpfen. Anke Fossgreen , Alexandra Bröhm

Herstellung des Pfizer/Biontech-Impfstoffs im Reinraum. Foto: AFP

Mehr als 1,8 Millionen Spritzen mit mRNA-Impfstoffen haben Schweizerinnen und Schweizer bereits in den Arm injiziert bekommen, weltweit sind es zig Millionen. So rasant hat eine neue Impfstofftechnologie noch nie die Welt erobert. Momentan haben die Hersteller der mRNA-Impfstoffe alle Hände voll zu tun, um das kursierende Coronavirus zu bekämpfen und eventuell ihre Impfstoffe an die veränderten Varianten von Sars-CoV-2 anzupassen. Doch bereits jetzt blicken sie in die Zukunft.

Welche Krankheiten sollen mRNA-Impfungen in Zukunft bekämpfen?

Der mRNA-Corona-Impfstoff habe den grundsätzlichen Beweis erbracht, dass die Technologie funktioniere, sagt Dan Staner, Europachef des US-Herstellers Moderna. Diese Woche hat das Unternehmen neue Projekte angekündigt. Moderna plant, die mRNA-Technologie zu nutzen, um weitere Viren abzuwehren, darunter den Aids-Erreger HIV, Grippeviren oder Cytomegaloviren. Letztere sind eine der Hauptursachen für nicht genetische Fehlbildung bei Neugeborenen und können zum Tod führen. Ein weiterer Kandidat ist das Respiratorische-Synzytial-Virus (RSV), das Kleinkinder mit gefährlichen Atemwegsinfekten anstecken und jährlich in der Schweiz zu 1000 Spitaleinlieferungen führen kann.