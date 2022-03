Kulturschaffende in Russland – Jetzt soll jede Kritik als Landesverrat gelten Russischen Schauspielern und Musikerinnen werden gravierende Konsequenzen angedroht. Viele äussern sich dennoch gegen den Krieg. Susanne Kübler

«Es ist unmöglich, für einen Mörder zu arbeiten»: Elena Kovalskaya hat als Intendantin des Moskauer Vsevolod-Meyerhold-Staatstheaters gekündigt. Foto: PD

Am Moskauer Mayakowsky-Theater wurden die Schauspieler kürzlich aufgefordert, «sich jeglicher Kommentare zum Verlauf der militärischen Aktionen in der Ukraine zu enthalten». Nach Angaben des Kulturministeriums wird jede negative Äusserung als «Verrat am Vaterland» angesehen.