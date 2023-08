Nach erfolgreicher WM – Jetzt soll Bern zur fixen Adresse im Sportklettern werden Zehntausende Menschen jubelten bei der Kletter-WM in Bern mit. Nun wollen die Organisatoren den Weltcup nach Bern holen. Ist das im Sinn der Stadt? Christoph Albrecht

Gut besuchte Postfinance-Arena: Die Kletter-WM zog viel Publikum an. Foto: David Schweizer

Eine Person klettert eine überhängende Wand hoch – und in ihrem Rücken tobt die Menge. Was verrückt klingen mag, war in den vergangenen zwei Wochen in Bern an der Tagesordnung. Die Kletter-WM, die diesen Samstag zu Ende geht, zog mit viel Show und üppigem Rahmenprogramm täglich bis zu 7000 Zuschauerinnen und Zuschauer an.