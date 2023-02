Die Berner Fasnacht ist zurück

Konfetti, laute Guggenmusik, bunte Kostüme – es ist wieder Zeit, den Berner Fasnachtsbär aus seinem Winterschlaf zu holen. Diesen hat er traditionell im Käfigturm abgehalten, wo er hoffentlich auf ein weiches Lager zählen konnte. Die Erwartungen an die diesjährige Fasnacht sind hoch. Das Programm ist dicht, die Vorfreude unter den Fasnächtlern gross.

Ob es dieses Jahr so richtig abgeht? Davon ist auszugehen. Schliesslich sitzen die Berner Närrinnen und Narren seit vier Jahren auf dem Trockenen. Letztes Jahr fand in der Bundesstadt nur eine abgespeckte Pop-up-Fasnacht statt. Kurzerhand bewilligte die Stadt ein buntes Treiben in der Gerechtigkeits- und Kramgasse, weil sich das Coronavirus mal wieder verabschiedet hatte.

Familien an der letztjährigen Pop-up-Fasnacht. Etwas betrübt sieht der Drache dann doch aus. Ob er auf die ganz grosse Sause gehofft hatte? Adrian Moser

Die beiden Jahre davor sah es für die Fasnächtler hingegen düster aus: Das Virus machte ihnen einen Strich durch die Rechnung, was zu unschönen Momenten führte. «Es ist eine Riesenkatastrophe», liess sich Thomas Fritz, Vizepräsident des Vereins Bärner Fasnacht, im Februar 2021 zitieren. Man versuchte sich mit Initiativen wie einer «virtuellen Fasnacht» über Wasser zu halten. Bärenbefreiung auf Video. Schnitzelbänkler, die ihre Auftritte filmten. Naja, besser als Nichts.

Noch bitterer für die Fasnächtler war es im Jahr 2020: Die Bärenbefreiung und das Schnitzelbank-Soirée konnten am Donnerstag noch stattfinden. Doch am Freitag verbot der Bundesrat wegen der anrollenden Pandemie-Welle mit sofortiger Wirkung alle grossen Veranstaltungen.

Stadtpräsident Alec von Graffenried im Jahr 2020 in bester Fasnachtslaune. Dass wenige Stunden später die ganze Fasnacht ins Wasser fallen sollte, ahnte er da wohl noch nicht. Raphael Moser

Dieses Jahr steht ein paar wilden Tagen aber nichts im Wege. Auch Petrus will mitspielen. Ausser am Freitagabend will er es regnen lassen. Genau dann findet jedoch neu die Kostümprämierung auf dem Münsterplatz statt. Ab 19 Uhr können besonders kreative Fasnächtler ihr Dress präsentieren. Kurz vor Mitternacht werden die besten Outfits beim Zähringerbrunnen prämiert. Wer brilliert, darf sein Kostüm am Samstag beim grossen Umzug zur Schau stellen. Aber Achtung! Haben die Woke-Diskussionen bereits den Fasnachtszirkus erreicht oder sind Kostüme unter der Gürtellinie noch erlaubt? Über diese Frage diskutieren Fasnächtlerinnen und Fasnächtler in folgendem Artikel. (sik)