Kolumne Christian Seiler – Jetzt setzen Sie sich bitte mal hin! Nehmen Sie sich die Zeit, morgens ein Ei zu kochen und es bewusst zu essen. Sie werden nicht nur das Ei und den Morgen, Sie werden auch sich selbst mehr lieben. Christian Seiler (Das Magazin)

Bild: Erli Grünzweil

Manche Dinge sind so einfach, dass wir gar nicht merken, wie schwierig sie sind. Oft sitzen wir an unserem Esstisch, Blick auf die Zeitung von heute oder auf das Handy mit dem radioaktiven Bildschirm, schaufeln den präfabrizierten Snack, der vor uns auf dem Teller liegt, in den Mund, und würde uns jemand fragen, ob das Käsebrot nach Käse oder nach den neuen Omikron-Massnahmen schmeckt, über deren Ausrichtung wir uns gerade mit leichter Panik informieren, wir könnten keine verlässliche Antwort geben.

Deshalb möchte ich das neue Jahr mit einer Gebrauchsanweisung beginnen, wie wir es am besten anstellen, zu geniessen, was wir essen. Damit meine ich nicht den Besuch im Fine-Dining-Restaurant, wo wir ja in der Regel eh darauf programmiert sind, die Hervorbringungen der Küche im höchsten Mass zu respektieren und der Kunst des Küchenchefs nachzuschmecken, nicht zuletzt, weil wir den Deal eingegangen sind, eine ganze Menge Geld für dieses Erlebnis zu bezahlen.