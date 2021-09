Nach Vorwürfen wegen vertuschter Fallzahlen – «Niemand ist in der Lage zu sagen, welches Labor richtig gearbeitet hat» Der bernische Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg weist Vorwürfe zurück und kritisiert, dass der Bund an den Massentests festhalte. Naomi Jones

Medienkonferenz des Kantons Bern: Der Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg nimmt Stellung zum Vorwurf, die Fallzahlen in den Berner Schulen nicht korrekt kommuniziert zu haben. Foto: Adrian Moser

Was ist dran am Vorwurf, die bernische Gesundheitsdirektion habe die Zahlen aus den Massentests an Schulen zu tief kommuniziert? Gemäss einer Recherche des «SonntagsBlick» wurde das BAG auf den Kanton Bern aufmerksam, weil die Positivitätsrate bei den Massentests an Schulen viel tiefer lag als in anderen Kantonen. Bei Nachkontrollen wurden deutlich mehr positive Fälle entdeckt, als vom Kanton Bern angegeben. Am Sonntag hatte der Sprecher der Direktion, Gundekar Giebel, den Vorwurf zurückgewiesen, der Regierungsrat habe die Zahlen vertuscht. Das sei «völlig unhaltbar».

Vor den Medien weist Schnegg die Vorwürfe gar als «verleumderisch» zurück. Der Kanton Bern habe die Zahlen aus den Pooltest immer öffentlich kommuniziert und es sein nie die Absicht gewesen mit tiefen Zahlen die Voraussetzung zum Stopp der Massentests zu schaffen. Die Labore, die die Tests durchführten, seien dem Kanton vom BAG vermittelt worden. Entsprechend sei der Bund für deren Kontrolle zuständig. «Wenn sie sich auf Corona testen lassen, gehen Sie davon aus, dass das Resultat stimmt und Sie werden keine Nachtestung veranlassen», sagt Schnegg dazu. Aber unterschiedliche Labore stellten unterschiedliche Werte fest. «Heute ist niemand in der Lage zu sagen, welches Labor die korrekt gearbeitet hat», sagt der Regierungsrat vor den Medien. Falsch positiven Tests seinen ein Problem und hätten in verschiedenen Labors zugenommen.

Unter anderem deshalb habe der Kanton Bern von der wöchentlichen Breitentestung auf die sogenannte Ausbruchstestung umgestellt. Sie erfordere gar mehr Ressourcen als die Massentests. Die Gesundheitsdirektion sei aber überzeugt, dass Ansteckungen mit dem gezielten Vorgehen sicherer entdeckt würden und dadurch die Übertragungsketten schneller unterbrochen würden. Der Kanton Bern werde die Massentests nicht wieder einführen. Schnegg ruft gar das BAG dazu auf, die Sinnhaftigkeit der Massentest zu überprüften und gegebenenfalls auf Ausbruchstestung umzustellen. Die Massentests mit der aktuellen Technologie hätten nicht gebracht, was man erwartet habe, sagt Schnegg.

Der Regierungsrat weist zudem darauf hin, dass es keine Korrelation zwischen den Massentests und er Entwicklung der Pandemie gegeben. Viele Kantone führten keine Massentests durch, unter anderem die vier Kantone mit der tiefsten Inzidenz.

