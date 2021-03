Massentest an der Schule von Wangen an der Aare. Dies sollte schnell überall zur Regel werden. Foto: Raphael Moser

Seit Monaten sitzen wir zu Hause, verzichten auf das Feierabendbier mit Freunden, auf den Ausgang, auf die wohlverdienten Ferien. Und kaum gönnen wir uns mal was, steigen die Zahlen wieder an. In der Hölle soll es schmoren, dieses Virus.

Im Moment grassiert es aber leider noch unter uns, und wie man jetzt herausgefunden hat, auch an unseren Schulen. Entgegen bisherigen Beteuerungen von Bundesrat und Kantonsregierungen wird es auch im Klassenzimmer und auf dem Pausenplatz verbreitet und von dort nach Hause getragen. Das Robert-Koch-Institut bezeichnet Schülerinnen und Schüler in einer aktuellen Meldung als wesentlichen Teil des Infektionsgeschehens in Deutschland.