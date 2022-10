Die Badi in Langnau geht das ganze obere Emmental etwas an. Archivfoto: Hans Wüthrich



In Langnau läuft gerade etwas aus dem Ruder. Das Eigenkapital schmilzt wie Schnee an der Sonne, während sich in den nächsten Jahren Investitionen in nie gekannter Höhe aufdrängen – an Strassen, Ilfis und Leitungen, um nur einige Baustellen zu nennen.