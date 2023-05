Sie wollen die Tradition retten – Jetzt mobilisieren die Gegner der Glockengegner In Aarwangen wird für eine spezielle Initiative gesammelt. Das Begehren will die Kuh- und Kirchenglocken schützen. Anlass ist ein aktueller Konflikt. Stephan Künzi

Schon kleine Glocken – die Initianten in Aarwangen reden lieber von Schellen – sorgen immer wieder für Kontroversen. Symbolfoto: Bernd Wittelsbach (Mauritius Images)

Mit den Glocken ist es so eine Sache. Unabhängig davon, ob es gerade um Glocken geht, die an Kuhhälsen hängen, oder um solche, die in einem Kirchturm hängen: Die einen hassen sie, reklamieren über diesen Lärm, der sie um die wohlverdiente Ruhe, ja sogar um den wohlverdienten Schlaf bringt. Die anderen lieben sie, freuen sich an diesem Wohlklang, den sie mit vertrauten Traditionen, ja sogar einem Gefühl von Heimat verbinden.