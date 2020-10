Römisch-Katholische Kirche – Jetzt mangelt es bereits an Nichtpriestern Manfred Ruch leitete 24 Jahre die Berner Marien-Pfarrei – als nicht geweihter Theologe. Die Probleme der Kirche haben sich nicht verändert, nur vergrössert. Dölf Barben

Manfred Ruch war Seelsorger im Berner Nordquartier. Er schätzte die Freiheiten, die ihm sein Beruf als Leiter einer Pfarrei bescherte. Foto: Franziska Rothenbühler

Wenn es allein nach dem Vatikan ginge, hätte er seine Aufgabe gar nie erfüllen dürfen. Manfred Ruch, Theologe, Ehemann und Vater, war 24 Jahre Leiter der römisch-katholischen Pfarrei St. Marien in Bern. Als Nichtpriester durfte er keinem Abendmahl vorstehen, keine Krankensalbung spenden und keine Beichte hören. Wie war das für ihn? Und wie war das für die Menschen in der Pfarrei?

Als er in den Kirchendienst eintrat, schien es, als würden Fenster geöffnet, sagt er, als gäbe es Durchzug. Heute müsse er feststellen, dass sich kaum etwas verändert habe. So richtig gewurmt habe ihn die Benachteiligung als Nicht-Priester aber nie. «Es konnte ja nicht sein, dass mich das jeden Tag aufwühlt und es in Seelsorgegesprächen plötzlich um mich geht.» Hier und in den anderen Pfarreien «kratzt das alles eigentlich niemanden mehr».