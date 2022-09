Radikaler Kurswechsel in Grossbritannien – Jetzt macht sich Liz Truss auf, das Land umzubauen Nach der offiziellen Trauerzeit für die Queen hat die Amtszeit der neuen britischen Premierministerin erst so richtig begonnen. Sie legt entschieden los – und erntet schon Kritik von allen Seiten. Peter Nonnenmacher aus London

Plant Subventionen und Steuersenkungen vor allem für bessergestellte Britinnen und Briten: Die britische Premierministerin Liz Truss auf dem Weg ins Parlament in London (23. September 2022). Foto: Kirsty Wigglesworth (AP, Keystone)

Zwei Tage war Liz Truss erst im Amt, als Elizabeth II. starb – und während zwölf Tagen offizieller Trauer alle politischen Geschäfte in Grossbritannien ruhen mussten. Jetzt will die neue britische Premierministerin «verlorene Zeit» aufholen – nicht nur um die Folgen drastisch gestiegener Strom- und Gaskosten im Lande zu dämpfen, sondern auch um einen radikalen Kurswechsel in Richtung freie Marktwirtschaft einzuleiten, wie sie es den ganzen Sommer über versprochen hat.