Sinkende Corona-Zahlen – Jetzt liegt kein Covid-Patient mehr auf Berner Intensivstationen Die Corona-Zahlen sind auf Tiefflug. Für die Spitäler bedeutet dies eine bitter nötige Entspannung. Doch währt sie lange? Maurin Baumann

Mit den sinkenden Covid-Zahlen erlebt das Inselspital eine Entspannung der Lage. Foto: Keystone (Archiv)

Es ist ruhig geworden um Corona, seit der Bundesrat Ende März die letzten Covid-Massnahmen aufgehoben hat. So publiziert die Gesundheitsdirektion des Kantons Bern (GSI) seit Anfang April keine Covid-Kennzahlen mehr und verweist lediglich auf die Daten des Bundesamts für Gesundheit (BAG).



Ein Blick auf diese Zahlen zeigt: Die Anzahl gemeldeter Fälle und Hospitalisierungen sinkt signifikant. Im Kanton Bern wurden in der ersten Maiwoche 1394 bestätigte Fälle gemeldet – rund ein Viertel weniger als noch in der Vorwoche. Die Anzahl Spitaleintritte sank in Bern im gleichen Zeitraum gar knapp um die Hälfte von 23 auf 12 Hospitalisierungen.